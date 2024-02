per Mail teilen

Eine Lebensgemeinschaft in Schernbach im Nordschwarzwald hat sich vorgenommen, zu zeigen: es gibt eine Landwirtschaft, die Böden nicht ausbeutet und dem Klima nicht schadet.

Wir wollten nachhaltig leben, enkeltauglich, und wir wollten einfach sehr verbunden leben miteinander.

Hof Sonnenwald in Schernbach: praktische Forschungsarbeit

Die Lebensgemeinschaft in Schernbach-Seewald im Schwarzwald wurde 2019 gegründet und leistet auf ihrem Hof Sonnenwald wertvolle und praktische Forschungsarbeit: Mehrere Projekte werden von zwei Hochschulen, einem Max-Planck-Institut und der Universität Hohenheim begleitet. Die Erkenntnisse werden überprüft und festgehalten.

Landwirtschaft produziert nicht nur Lebensmittel, sondern sie erhält auch eine lebenswerte Umwelt.

"Regenerative Landwirtschaft" und "Agroforst" Sogenannte "regenerative Landwirtschaft" bezieht Natur-, Klima- und Artenschutz direkt in den Anbau auf dem Acker mit ein. Zum Beispiel, indem auf derselben Fläche Kartoffeln und mehrere Reihen Futterlaubbäume angebaut werden: sogenannter "Agroforst". Der Vorteil: Es gibt mehr Lebensraum für bedrohte Arten, der Boden baut mehr Humus auf, die Anbaufläche ist widerstandsfähiger gegen Hitze. Durch häufigen Baumschnitt bildet sich im Boden mehr Humus - dieser bindet mehr klimaschädliches CO2 und steigert die Erträge.

Das Ökodorf-Konzept: Selbstversorger durch eigene Landwirtschaft

Seit 2019 baut die Gemeinschaft Lebensmittel an – jetzt wird soviel geerntet, dass sie sich im Großen und Ganzen von den eigenen Feldern ernähren kann. Überschüsse gehen an Restaurants und Bioläden. Auf die Fläche und Quadratmeter gerechnet ist der Ertrag der regenerativ bewirtschafteten Äcker höher als der Ertrag auf Monokulturanlagen.

Wir haben mehr Ertrag, aber es ist auch viel schwieriger, den zu ernten. Können wir höhere Löhne zahlen, damit wir Leute finden, die das machen? Oder nutzen wir neue, intelligente Technologien, um zu kompensieren, dass es immer weniger Leute gibt, die physisch arbeiten wollen? Das ist schade, denn eigentlich macht es total viel Spaß, draußen zu arbeiten.

Wendige Roboter könnten in Zukunft beim komplexeren Bearbeiten und Ernten der Agroforstfelder unterstützen. Dann könnte diese Form der Landwirtschaft auch für kleinere Familienbetriebe attraktiv werden.

Das Ökodorf-Konzept: wohnen in WGs

Zur Gemeinschaft und dem Ökodorf Sonnenwald gehören etwa 80 Erwachsene und 20 Kinder. Sie wohnen in Wohngemeinschaften, verteilt auf mehrere Häuser. Im Ökodorf gibt es u.a. einen Naturkindergarten, ein Café, ein Seminarhaus, eine Werkstatt, eine Maschinenhalle, einen Melkstand und eine Käserei. Und: eine lange Warteliste von Menschen, die auch gerne auf den Hof ziehen möchten. Doch alle Plätze sind im Moment belegt.

Das Ökodorf-Konzept: gemeinsame Arbeit und Gemeinschaftskasse

Die Mitglieder bewirtschaften gemeinsam Ackerflächen, Grünland und Wald. Manche arbeiten Vollzeit auf dem Hof, andere nur in ihrer Freizeit, weil sie zum Beispiel einer anderen Arbeit in Freudenstadt nachgehen. Jeder zahlt in eine Gemeinschaftskasse ein – im Moment durchschnittlich 900 Euro pro Kopf pro Monat für Wohnen, zugekaufte Lebensmittel und die Hofbewirtschaftung.