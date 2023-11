Florian Schroeder | Kabarettist

Kabarettist Florian Schroeder will in seinem Buch "Unter Wahnsinnigen" herausfinden, was das "Böse" ist und welche Abgründe wir selbst in uns haben.

Florian Schroeder studierte Germanistik und Philosophie und begann schon zu Studienzeiten seine Bühnenkarriere als Satiriker und Parodist. Schon früh fing er an, Prominente zu parodieren. In seiner neuen Show "Schroeder darf alles!“ in der ARD macht er Satire "für alle, deren Moralkompass nicht nur in eine Richtung ausschlägt." Er hat mehrere Bücher veröffentlicht, darunter den Bestseller "Schluss mit der Meinungsfreiheit!"