Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V. (DGAP)

Wohin steuern die USA? Nach dem 8. November wissen wir mehr – und ordnen das mit dem Politikwissenschaftler Dr. Josef Braml ein. Er gehört zu den bekanntesten USA-Experten im Land und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Politik und den geopolitischen Interessen der USA. Josef Braml ist Generalsekretär der Deutschen Gruppe der Denkfabrik Trilaterale Kommission – einer globalen Plattform für den Dialog zwischen Amerika, Europa und Asien. Er berät Think Tanks, u.a. bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, schreibt Essays und Bücher und ist ein gefragter Gesprächspartner.

Der USA-Experte - Josef Braml

Midterms: große Bedeutung für USA

Die diesjährigen Zwischenwahlen sind von enormer Bedeutung für die Richtung, die die größte Demokratie jetzt einschlagen könnte. Verlieren die Demokraten ihre bisher knappe Mehrheit im US-Senat und Repräsentantenhaus? Wird US-Präsident Joe Biden dann zur "lame duck", zur "lahmen Ente"? Und natürlich steht hinter allem die Frage: Wird Ex-US-Präsident Donald Trump von seiner republikanischen Partei unterstützt und vielleicht sogar ein Comeback wagen?

»Bleibt es bei der sicherheitspolitischen Abhängigkeit Europas von den USA, dann machen wir uns in der Konsequenz abhängig von den höchst volatilen Ergebnissen der amerikanischen Präsidentschaftswahlen.«

Wir sprechen über diese Fragen, sowie die geopolitischen Interessen der USA vor dem Hintergrund der globalen Herausforderungen des Krieges in der Ukraine und der Weltmacht-Ambitionen Chinas in SWR1 Leute mit Josef Braml. Was bedeutet das alles für die Zukunft des transatlantischen Verhältnisses?