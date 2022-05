Marie-Astrid Langer ist Korrespondentin der "Neuen Zürcher Zeitung" und berichtet aus San Francisco. Hier begann die politische Karriere von Kamala Harris.

Von der Einwanderertochter zur mächtigsten Frau in Washington

Kamala Harris ist die erste Frau im Amt als US-Vizepräsidentin. Nach der anfänglichen, teils überschwänglichen Begeisterung ist es ruhig um die 57-Jährige geworden.

Wie es der Einwanderungstochter gelang, zur mächtigsten Frau in Washington aufzusteigen, darüber hat Marie-Astrid Langer in einem "klugen Porträt", so die Süddeutsche Zeitung, geschrieben. "Die Karriere so ungewöhnlich wie es nur für Amerika typisch sein kann." Welche Fehler Kamala Harris unterlaufen, warum sie gewissermaßen zwei Persönlichkeiten in sich vereint, all das beschreibt Marie-Astrid Langer fesselnd. Und auch, warum es noch zu früh ist, Kamala Harris als mögliche Präsidentschaftskandidatin abzuschreiben.