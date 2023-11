Tourismus-Expertin: Urlaub, Reisen und die Trends fürs nächste Jahr

Last Minute und Frühbucher: Die Jagd nach Urlaubsschnäppchen

Während Frühbucher auf Schnäppchenjagd für den Sommerurlaub 2024 gehen, ist Deborah Rothe schon im Jahr 2025. Gerade hat die Direktorin der weltgrößten Reisemesse ITB mit der stellvertretenden Ministerin für Tourismus in Albanien einen Vertrag unterzeichnet. Albanien soll 2025 Gastland der ITB werden.

Hat sich Reisebranche von der Krisenzeit durch Corona erholt?

Seit 2014 ist Deborah Rothe für die Reisemesse ITB tätig, 2022 übernahm sie die Leitung der weltgrößten Reisemesse. Sie studierte an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg BWL / Messe-, Kongress- und Eventmanagement. Anfang März 2024 findet in Berlin wieder die ITB statt. Wie hat sich die Reisebranche nach Coronajahren und in Krisenzeiten verändert? Deborah Rothe gibt Antworten in SWR1 Leute und verrät uns auch die Urlaubstrends für 2024.