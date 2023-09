Shi Heng Yi: "Meister" eines Shaolin-Klosters in Otterbach bei Kaiserslautern

Ein Shaolin-Kloster mitten im Wald bei Kaiserslautern. Shi Heng Yi ist dort der "Meister", zuständig für die Ausbildung von Novizen im Shaolin-Kloster, aber auch für Menschen, die ihrem Leben durch ein paar Tage im Kloster eine neue Richtung geben wollen.

Shi Heng Yi und praktizierter Buddhismus mitten in Rheinland-Pfalz: Das Shaolin-Kloster, in dem er als Meister ausbildet, ist Anziehungspunkt für Menschen, die sich ein solches Klosterleben als neue Lebensform aussuchen. Für immer, für lange, oder auch nur für eine Woche als Anstoß für Lebensveränderungen.

Ruhe und Meditation

Vieles, was das Klosterleben ausmacht, ist so etwas wie geistige Einkehr. Gleichzeitig ist es an sieben Tagen die Woche ein körperliches Training mit einer Härte, der die meisten von uns in einem normalen Sportverein nicht ausgesetzt sind.

Kung Fu in echt?

Sie zertrümmern Holz mit dem bloßen Körper, lassen vielleicht sogar eine Betonplatte an der Brust zerschellen. Wie geht das und welche Zusammenhänge gibt es zwischen diesen und anderen buddhistischen Shaolin-Ritualen mit angestrebter spiritueller Erneuerung? Warum gibt es so etwas mitten unter uns in der Pfalz? Wer sind die Menschen, die sich davon anziehen lassen? Und wie geht "Meistere dein Leben", was Shi Heng Yi im Untertitel seines Buchs "Shaolin-Spirit" verspricht?