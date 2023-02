Morgens in der Zeitung das Horoskop lesen, sich die Zukunft aus der Hand lesen lassen, an die heilende Kraft von Edelsteinen glauben oder auf Naturkosmetik vertrauen, für die Wasser auf bestimmte Weise geschüttelt wird, bevor es zum Einsatz kommt – alles harmlose Spinnerei? Nein, meint die Psychologin Pia Lamberty.

privat

Gefährlicher Glaube

Auf dem Esoterikmarkt gibt es nichts, was es nicht gibt: Vom Gebärmutterreinigungskurs einer sibirischen Schamanin bis hin zum Heilsversprechen der "Germanischen Neuen Medizin", Krebs statt durch Bestrahlung, Chemo oder OP durch Gesprächstherapie oder einem Lied zu behandeln. Für die, die daran glauben und im Zweifel auf Schulmedizin verzichten, kann das den sicheren Tod bedeuten.

Teurer "Spaß"

Auf jeden Fall erleichtert der Glaube an Esoterik den Geldbeutel. Denn viele Anbieter esoterischer Produkte lassen sich das von den Kunden teuer bezahlen. Die Grenzen zu Verschwörungstheorien und rechten Ideologien sind zudem laut Pia Lamberty fließend: "Im Bereich Gesundheit haben Esoteriker und Rechtsextreme teils ähnliche Feindbilder". Antisemitismus, etwa gegen die "verjudete Schulmedizin", findet sich hier wie da.

»In der Esoterik wird mit dem Leid von Menschen Kasse gemacht.«

Der Wissenschaft verpflichtet

Pia Lamberty ist Psychologin und Doktorandin an der Uni Mainz. Sie forscht, warum sich Menschen aus der Mitte der Gesellschaft durch Verschwörungstheorien radikalisieren. Deshalb war sie vor allem in der Corona-Krise häufig in den Medien zu sehen und wurde in den Sozialen Medien häufig attackiert oder sogar mit dem Tode bedroht. Sie ist Geschäftsführerin der Gemeinnützigen Organisation "CeMAS", die über Verschwörungsideologien, Desinformation und rechtsextreme Tendenzen aufklären will. Mit der Publizistin Katharina Nocum zusammen veröffentlichte sie die Bestseller "Fake Facts". Wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen" (2020), "True Facts: Was gegen Verschwörungserzählungen wirklich hilft" (2021) und aktuel "Gefährlicher Glaube. Die radikale Gedankenwelt der Esoterik".