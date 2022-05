Ein Spenderorgan kann Leben retten. Aber in Deutschland haben nur wenige Menschen einen Organspendeausweis. Dr. Christina Schleicher kämpft dafür, dass sich das ändert.

DSO - Deutsche Stiftung Organtransplantation

Organspendeausweis: Deutsche zwischen pro und contra

Eine Organspende rettet Leben. Doch trotzdem gibt es in Deutschland viel weniger Spender als Menschen, die auf eine Spende angewiesen sind. Im vergangenen Jahr standen rund 8.500 Patient:innen auf der Warteliste gerade einmal knapp 2.900 gespendete Organe gegenüber. Dieses Jahr ging die Zahl der Organspenden im ersten Quartal von Januar bis April nochmals so dramatisch zurück wie seit zehn Jahren nicht mehr.

Wer darf spenden? Wie funktioniert eine Organspende?

Dr. Christina Schleicher ist geschäftsführende Ärztin für Baden-Württemberg bei der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO): Sie kämpft seit Jahren für mehr Aufmerksamkeit für das Thema Organspende. Die Chirurgin hat in ihrer Zeit am Universitätsklinikum in Münster selbst viele Organe transplantiert. Sie kennt den ganzen Prozess von der Organspende bis zur Transplantation.

Wer darf seine Organe spenden? Gibt es eine Altersgrenze? Antworten von SWR Wissen:

Seit 2012 unterstützt und berät Schleicher für die DSO die rund 139 Krankenhäuser in Baden-Württemberg, schult Mitarbeitende und koordiniert die Organspende in Baden-Württemberg.

»Es ist mein Ziel, die Organspende in der Region weiter voranzubringen.«

Widerspruchslösung: Hinkt Deutschland hinterher?

Die Schweiz hat sich erst kürzlich für die sogenannte "Widerspruchsregelung" entschieden: Jeder, der nicht ausdrücklich widerspricht, kann als Organspender gelten, auch Grenzpendler:innen und Reisende aus BW.

Ist die Schweiz Deutschland mit dieser Entscheidung für eine Widerspruchslösung einen Schritt voraus? Müssen wir unsere Regelung überdenken? Wieso ist es so schwierig, das Thema Organspende in Deutschland voranzubringen? Über diese Fragen sprechen wir mit Dr. Christina Schleicher in SWR1 Leute. Außerdem beantworten wir anlässlich des bundesweiten Tages der Organspende am 4. Juni Fragen rund um die Organspende.