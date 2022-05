Neue Schweizer Organspende-Regelung: Auch Pendler und Reisende potentiell Spender

Bei der Organspende hat die Schweiz eine neue Regelung eingeführt: Jeder der nicht ausdrücklich widerspricht, kann als Spender gelten - auch Grenzpendler und Reisende aus BW.



Die Schweizer haben sich für eine Kehrtwende bei der Organspende entschieden und erhoffen sich dadurch, mehr Schwerkranken durch eine Organspende das Leben retten zu können. Vergangenes Jahr warteten dort 1.470 Menschen auf ein Spenderorgan. Bei einem Volksentscheid am Sonntag haben die Schweizer die Regelung mit 60 Prozent angenommen. Sie besagt, dass jeder als Organspender gilt, der nicht vor seinem Tod ausdrücklich widersprochen hat. Die Regelung soll 2024 in Kraft treten.

Reisende und Pendler ebenfalls potentielle Spender

Auch Grenzpendler und Touristen gelten nach dieser Regelung grundsätzlich als Organspender - wenn sie dem vor ihrem Tod nicht ausdrücklich widersprochen haben. Das hat das Schweizer Bundesamt für Gesundheit bestätigt. Allerdings würden im Todesfall zunächst die nächsten Angehörigen kontaktiert. Sollten diese nicht erreichbar sein, würden keine Organe entnommen. Man wolle nicht gegen den Willen der Betroffenen und der Angehörigen verstoßen. Der deutsche Organspendeausweis - egal, ob auf ihm bekundet ist, dass man spenden möchte oder ausdrücklich nicht spenden möchte - behält seine Gültigkeit.

Kritiker kritisieren Druck zur Organspende

Gegner des Beschlusses befürchten, dass die neue Regelung einen großen Druck auf die Menschen ausüben könnte, die keine Organe spenden möchten. Bisher gilt in der Schweiz, so wie in Deutschland auch, die sogenannte Zustimmungslösung. In diesem Fall dürfen ausschließlich Menschen Organe entnommen werden, die der Spende, etwa mit einem Organspendeausweis, ausdrücklich zugestimmt haben.

Europaweit erfolgreiches Modell

Die Gesetzesänderung in der Schweiz könnte auch in Deutschland erneut Diskussionen über ein solches Organspende-Modell anregen. Neben Irland und Litauen ist Deutschland eines der wenigen europäischen Länder, in denen noch eine Zustimmung zur Organspende erforderlich ist.

In Spanien gilt die nun in der Schweiz beschlossene Widerspruchslösung bereits seit 1997. Es ist europaweit das Land mit den meisten Organspenden, was unter anderem auf diese Regelung zurückgeführt wird. Die hohen Spendenzahlen werden aber auch dadurch beeinflusst, dass in Spanien, entgegen dem deutschen System, bereits nach dem Herztod Organe entnommen werden dürfen und nicht erst nach dem Hirntod.