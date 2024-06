Programm der Donaueschinger Musiktage 2024

2024 ein Festival zeitgenössischer Musik zu veranstalten bedeutet, sich mit künstlerischen Fragen in Zeiten von Krisen zu beschäftigen. Wenn das Programm der Donaueschinger Musiktage veröffentlicht wird, ist ungewiss, wie sich die aktuellen Situationen bis zum Festival im Oktober entwickeln werden. Viele treibt die Frage um, welche Rolle Kunst spielen soll, wenn nicht weit entfernt Kriege toben, die Erde kollabiert und Demokratien erodieren. Zeitgenössische Musik befindet sich hier in einem Spannungsfeld: Sie reagiert häufig in weniger offensichtlicher Weise auf die Welt als etwa Theater. Zugleich ist sie der Gegenwart deshalb nicht entfremdet. Das Verhältnis zu den Realitäten jenseits der Konzerträume kann viele künstlerische Formen annehmen. Von Kunst indessen immer plakative Statements zu erwarten, würde missverstehen, was sie auszeichnet. Musik kann hingegen subtiler politisch agieren, indem sie modelliert oder hinterfragt, wie Menschengruppen, Objekte und Ökosysteme einzeln oder gemeinsam funktionieren.

Die Donaueschinger Musiktage widmen sich 2024 unter dem Titel "alonetogether" dem Verhältnis zwischen Individuum und Gruppe. Musikalischen Aufführungen ist das Paradoxon eigen, sowohl solitär und intim wie auch gemeinschaftlich und öffentlich zu sein. Jedes Konzert schafft durch sein Format ein spezifisches Dispositiv, wie sich Musiker:innen und Zuhörende zueinander verhalten: musikalisch, räumlich, medial und sozial. In 15 Konzerten, Performances und Installationen erkundet das Festival unterschiedliche Konstellationen von Individuen und Gruppen und bietet dabei 25 Ur- und Erstaufführungen.

Im Namen des gesamten Teams wünsche ich Ihnen ein entdeckungsreiches und anregendes Festival!

To curate a festival of contemporary music in 2024 means addressing artistic questions in times of crisis. When the programme of the Donaueschinger Musiktage ist published, it is unknown how these situations will develop before the festival takes place in October. Many are concerned about the question of what role art should play when nearby wars escalate, the environment is collapsing, and democracies erode. Contemporary music finds itself in a position of tension: It often responds to the world in less concrete ways than, for example, visual arts or theatre. However, that does not mean it is alienated from the present, as its relationships to realities beyond the concert space can take many forms. To expect the arts always to deliver blatant statements would diminish the distinctive role for art. Instead, music can act more subtly as it tests, models, and questions how groups of people, objects, and ecosystems function separately and together.

In 2024, Donaueschinger Musiktage explores, under the title "alonetogether", the relationships between individuals and groups. Music performances present the paradox to be solitary and intimate while communal and public at the same time. Every concert and installation creates a specific format for how musicians and listeners relate to each other musically, spatially, and socially. In 15 concerts, performances, and installations the festival illuminates contrasting constellations of individuals and groups, offering 25 world and German premieres by 26 artists.

On behalf of the entire festival team, I wish you a weekend rich in stimulating discoveries and encounters!

Programm: Lydia Rilling in Zusammenarbeit mit Julia Neupert (NOWJazz) und Iris Drögekamp (Akustische Spielformen)