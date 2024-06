Live-Videostream & live in SWR Kultur (20.03 Uhr)

Datum: Freitag, 18. Oktober 2024 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Baarsporthalle

Humboldtstraße 3

78166 Donaueschingen

Lageplan Eintritt: frei Programm: Pascale Criton

Alter für Sopran und Orchester (Deutsche Erstaufführung)

George Lewis

The Reincarnation of Blind Tom.

Doppelkonzert für menschlichen Solisten, KI-Pianisten und Orchester (UA)

Simon Steen-Andersen

grosso für Quartett, Orchester und Elektronik (UA)



Live-Videostream & Live in SWR Kultur (20.03 Uhr) Mitwirkende: Juliet Fraser, Sopran

Roscoe Mitchell, Sopransaxophon

Yarn/Wire

IRCAM:

Dyonisios Papanicolaou, Computermusikdesign

Jérémie Bourgogne, Klangregie

SWR Symphonieorchester

Susanne Blumenthal, Leitung

Damon Holzborn, Hongshuo Fan, Softwareentwicklung



Die drei Werke dieses Konzerts bieten ganz unterschiedliche Konstellationen von Komponist:innen, Solist:innen und Orchester: Pascale Critons Reflexion über Alterität schlägt sich in der changierenden Beziehung zwischen Sopranistin und Orchester nieder. George Lewis konfrontiert Roscoe Mitchell und das Orchester mit einem KI-Solisten und setzt dabei seine jahrzehntelange Auseinandersetzung mit den künstlerischen Möglichkeiten von KI fort. Simon Steen-Andersen stellt dem Orchester mit Yarn/Wire eine in sich geschlossene Gruppe gegenüber und sich selbst nach zehn Jahren der intensiven Arbeit mit Film und Musiktheater einer Klang"challenge": kein Video, kein Multimedia, allein Instrumente und Elektronik.

Three works offer completely different constellations between composers, soloists, and orchestra. Pascale Criton's essay on otherness is reflected in the iridescent relationship between soprano and instruments. George Lewis confronts Roscoe Mitchell and the orchestra with an AI soloist, continuing his decades-long occupation with the artistic potential of AI. Simon Steen-Andersen asks an existing ensemble, Yarn/Wire, to face the orchestra and sets himself a sonic challenge after ten years of working with film and music theatre: no video, no multimedia, only instruments and electronics.

