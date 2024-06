Datum: Freitag, 18. Oktober 2024 Beginn: 16:00 Uhr

Ort: Ort wird noch bekannt gegeben Eintritt: frei Mitwirkende: In Donaueschingen lebende Geflüchtete, Performer:innen

Séverine Ballon, Künstlerische Leitung, Komposition &

Violoncello



"Welche Musik ist Dir wichtig?" Jeder, egal woher er stammt und wie alt er ist, hat ein Lied, einen Song, ein Stück, das ihm am Herzen liegt. Die Cellistin und Komponistin Séverine Ballon lädt in Donaueschingen lebende Geflüchtete ein, ausgehend von diesen Herzensstücken in Workshops gemeinsam eine Performance zu entwickeln und aufzuführen und damit zu aktiven Akteur:innen des Festivals zu werden.

"What music is dear to you?". Regardless of origin and age, everyone has a song, a tune, a composition that is close to their heart. The cellist and composer Séverine Ballon has invited refugees living in Donaueschingen to take these songs and pieces as points of departure in order to develop together a performance and become active protagonists of the festival.

Programm der Donaueschinger Musiktage 2024