Bye-bye Baden-Baden – Walter Küssner von den Berliner Philharmonikern zu den letzten Osterfestspielen

Der "locus amoenus", der liebliche Ort, ist ein zentrales Motiv der idealisierenden Naturschilderung, vor allem in Literatur und Malerei. In dieser arkadischen Umgebung, wo der Mensch ganz im Einklang mit der Natur lebt, darf eine Wiese natürlich nicht fehlen. Und wie die berückende Grasfläche musikalisch in Erscheinung treten kann, zeigt Michael Rebhahn in "Lost in Music".

Musik

Franz Schubert / Hans Zender

Winterreise

11. Frühlingstraum

Hans-Peter Blochwitz (Tenor)

Ensemble Modern

Hans Zender (Leitung)

Josquin Desprez

Illibata Deo virgo nutrix

Jacob Heringman & Ariel Abramovich (Vihuela)

Friedrich Silcher

Untreue (In einem kühlen Grunde)

Singer Pur

Georg Friedrich Händel

Alcina

Aria: Verdi prati

Sarah Connolly (Mezzosopran)

The Symphony of Harmony and Invention

Harry Christophers (Leitung)

Elisabeth Coudoux

Meadows of 1996

Emiszatett

Guillaume Lekeu

Trois Poèmes

No. 3:Nocturne(Des prés lointains d'azur sombre)

Juliane Banse (Sopran)

Wolfram Rieger (Klavier)

Petersen-Quartett

Dave Brubeck

Strange Meadow Lark

Carmen McRae (Vocals)

The Dave Brubeck Quartet

Luca Marenzio

Zefiro torna

Rossoporpora

Walter Testolin (Leitung)

Ludwig van Beethoven

Klaviersonate Nr. 32 c-Moll, op. 111

II. Arietta: Adagio molto semplice e cantabile

Ivo Pogorelich, Klavier

Theodor W. Adorno

Zwei Stücke für Streichquartett op. 2

II. Variationen

Kuss Quartett

Franz Schubert

Die schöne Müllerin

16. Die liebe Farbe

Christian Gerhaher (Bariton)

Gerold Huber (Klavier)

Texte

Walther von der Vogelweide

Under der linden

Novalis

Es färbte sich die Wiese grün

Paul Fort

Le bonheur est dans le pré

William Shakespeare

From you have I been absent in the spring (Sonnet 98)

Thomas Mann

aus: Doktor Faustus

Theodor W. Adorno

aus: Schubert