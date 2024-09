Donaueschinger Musiktage: Künstlerplakat von Julie Mehretu

Limitierte signierte Auflage zugunsten der Gesellschaft der Musikfreunde Donaueschingen

Das Plakatmotiv der Donaueschinger Musiktage 2024 stammt von Julie Mehretu. Die im äthiopischen Addis Abeba geborene Künstlerin lebt in New York und wird für ihre großformatigen abstrakten Grafiken, Zeichnungen und Gemälde weltweit geschätzt. In ihren dynamischen Kompositionen spiegelt sich Mehretus politisches und soziales Engagement. Dabei gelingt es ihr, eine Verdichtung von Zeit und Raum zu erzeugen, die die Energie und das Chaos unserer globalisierten Welt vermittelt.Soeben hat Barack Obama Julie Mehretu als „Featured Artist“ des neuen Obama Presidential Center in Chicago beauftragt, ein 25 Meter hohes Glasfenster des Gebäudes zu gestalten.

Eindrucksvolle neue Facette

Das Motiv des diesjährigen Künstlerplakats der Donaueschinger Musiktage stammt aus Julie Mehretus neuer Reihe „TRANSpaintings“, die derzeit im Palazzo Grassi in Venedig zu sehen ist. Das Plakat zeigt einen Ausschnitt des Gemäldes „mask“ (2023, Tinte und Acryl auf monofilem Polyestergewebe, 183x152 cm). Damit bereichert Julie Mehretu die in den 1960er Jahren etablierte Tradition der Künstlerplakate der Donaueschinger Musiktage um eine neue eindrucksvolle Facette. Zu den bisher beteiligten Künstler:innen gehören Joan Miró, Gerhard Richter, Anselm Kiefer, Georg Baselitz und Neo Rauch ebenso wie in der jüngeren Vergangenheit Jutta Koether, Martin Assig und William Kentridge.

„Einzigartige Perspektive auf Abstraktion“

Lydia Rilling, Künstlerische Leiterin der Donaueschinger Musiktage: „Julie Mehretu ist für mich eine der interessantesten Künstlerinnen ihrer Generation, deren Kunst auf eindrückliche Weise und gespeist von ihren eigenen biographischen Erfahrungen persönliche Geschichten mit politischen und sozialen Fragen und dem öffentlichen Raum verbindet. Zu den wichtigen Themen ihres Schaffens zählen die Entwicklung und der Verfall urbaner Zentren, politische Protestbewegungen und Dekolonisierung. Das Verhältnis zwischen Individuum und Gruppe, also der Fokus der diesjährigen Donaueschinger Musiktage, spielt dabei immer wieder eine entscheidende Rolle. Als wir Julie Mehretu im März baten, das Plakat der diesjährigen Donaueschinger Musiktage zu gestalten, ahnten wir nicht, dass Barack Obama sie als ‚Featured Artist‘ seines Presidential Center auswählen würde. In der aktuellen Ausstellung ihrer neuen Reihe ,TRANSpaintings‘ im Palazzo Grassi in Venedig präsentiert sie ihre Gemälde zum ersten Mal im Raum schwebend, und zwar eingefasst in skulpturale Rahmen von Nairy Baghramian. Mit diesen hybriden Werken hat Mehretu einmal mehr eine neue Richtung in ihrer künstlerischen Entwicklung eingeschlagen. Ihre zentralen Arbeitsweisen zeigen immer wieder Parallelen zu Techniken der zeitgenössischen Musik wie Überlagerung, Projektionen und Transkriptionen. Nicht zuletzt ihre einzigartige Perspektive auf Abstraktion und ihr innovativer Zugang zu unterschiedlichen Medien machen ihr Werk auch aus musikalischer Sicht besonders anregend.“

Das Künstlerplakat der Donaueschinger Musiktage 2024: ein Ausschnitt des Gemäldes "mask" von Julie Mehretu Julie Mehretu

Zur Person

Julie Mehretu wurde 1970 in Addis Abeba geboren und floh 1977 mit ihrer Familie in die USA. Sie studierte am Kalamazoo College in Michigan, an der Université Cheikh Anta Diop in Dakar im Senegal und schloss 1997 ihr Masterstudium an der Rhode Island School of Design mit dem Master of Fine Arts ab. 2017 wurde sie in die American Academy of Arts and Letters und 2021 als ordentliches Mitglied in der National Academy of Design aufgenommen. Seit 1999 lebt und arbeitet Mehretu in New York. Ihre Werke sind in den renommierten Museen für moderne Kunst unter anderem in New York, San Francisco, Los Angeles, London, Paris und Berlin sowie weltweit in Ausstellungen zu sehen.

Limitierte Auflage

Das Künstlerplakat von Julie Mehretu liegt in einer Auflage von 600 Stück vor und kann ab sofort zum Preis von 20 € bei der Stadt Donaueschingen erworben werden (Telefon: 0771 857 264, E-Mail: lisamarie.reuter@donaueschingen.de). Ab Festivalbeginn sind 20 von der Künstlerin signierte Exemplare zum Preis von je 200 € verfügbar. Der Erlös kommt der Gesellschaft der Musikfreunde Donaueschingen zugute. Während der Musiktage sind beide Plakatversionen auch im Festivalbüro in der Karlstraße 58 erhältlich.

Donaueschinger Musiktage 2024 unter dem Titel „alonetogether“

Die Donaueschinger Musiktage 2024 präsentieren vom 17. bis 20. Oktober unter dem Titel „alonetogether“ insgesamt 26 Ur- und Erstaufführungen und Klanginstallationen. Das detaillierte Programm der Donaueschinger Musiktage ist ebenso wie die Programmbroschüre als PDF unter SWR.de/donaueschingen online zu finden. Tickets sind bei littleticket.shop oder über die Tickethotline 0221 91409830 erhältlich. Das Kulturamt der Stadt Donaueschingen verschickt das Festivalprogramm auf Anfrage (Tel. 0771 857 266, E-Mail: info@musikfreunde-donaueschingen.de).

Veranstalter der Donaueschinger Musiktage ist die Gesellschaft der Musikfreunde in Zusammenarbeit mit der Stadt Donaueschingen, dem Südwestrundfunk und dem SWR Experimentalstudio.

Gefördert als „Kultureller Leuchtturm“ von der Kulturstiftung des Bundes. Gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien.

Weitere Förderer sind das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg und die Ernst von Siemens Musikstiftung.

