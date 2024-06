Lilja María Ásmundsdóttir

Neue Klanginstallation (Erstpräsentation)

Wo: Galerie im Turm

Wann: Donnerstag, 17.10.–Samstag, 9.11.2024

Während des Festivals:

Donnerstag, 17.10. 17:00–20:00

Freitag, 18.10. & Samstag, 19.10. 9:30–20:00

Sonntag, 20.10. 10:00–17:00

Eröffnung: Donnerstag 17:00

Zeitpunkte der Klangereignisse werden noch bekannt gegeben

Die Klangkünstlerin Lilja María Ásmundsdóttir Anna Sóley

Die Künstlerin Lilja María Ásmundsdóttir verwandelt die Galerie im Turm in ein großes Instrument und lädt die Besucher:innen ein, dieses zu erkunden und auszuprobieren, wie die eigenen Bewegungen im Raum den klanglichen Charakter der Installation verändern.

The artist Lilja María Ásmundsdóttir transforms the Galerie im Turm into one large instrument and invites the audience to explore and experience how their ways of moving around the space change its sonic character.

