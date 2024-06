Lucia Kilger

Neues Werk (Erstveröffentlichung)

Wo: Hier auf swr.de/donaueschingen

Wann: Ab Donnerstag, 17.10.2024 unbegrenzt online

Die Komponistin Lucia Kilger Marc Wilhelm

Erstmals haben die Donaueschinger Musiktage einen Auftrag für ein Werk für den digitalen Raum vergeben. Die Komponistin Lucia Kilger gestaltet ihn mithilfe von Videoaufnahmen, binauraler Aufnahmetechnik und virtueller Verräumlichung des Klangs als Wahrnehmungslupe mit immersiver 3D- Wahrnehmung per Kopfhörer. Durch die Gegenüberstellung von unterschiedlichen Realitäten erschafft sie eine künstlerisch erfahrbare Reflexion der Simultaneität verschiedener digitaler Wirklichkeiten, die unsere Zeit wesentlich prägt.

For the first time, the Donaueschinger Musiktage have commissioned a work for the digital space. The composer Lucia Kilger shapes a magnifying glass for perception by the means of video recordings, binaural recording techniques, and virtual spatialization to offer an immersive 3D experience with headphones. By contrasting different realities, she creates a tangible artistic reflection on the simultaneity of different digital worlds that characterizes our times.

Programm der Donaueschinger Musiktage 2024