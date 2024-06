Datum: Sonntag, 20. Oktober 2024 Beginn: 11:00 Uhr

Ort: Bartók Saal

Donauhallen

An der Donauhalle 2

78166 Donaueschingen

Lageplan Eintritt: frei Programm: Claudia Jane Scroccaro

On the Edge

für sechs Solistinnen, Chor und Elektronik (UA)

Michael Finnissy

Was frag ich nach der Welt!

für 24-stimmigen Chor a cappella (UA)

Franck Bedrossian

Feu sur moi

für 24-stimmigen Chor und Elektronik (UA)



Live in SWR Kultur um 11:04 Mitwirkende: SWR Vokalensemble

SWR Experimentalstudio

Yuval Weinberg, Leitung



Wiegenlieder aus aller Welt, die traumatisierten Frauen eines Frauenhauses in Paris im Gedächtnis geblieben sind; in einer existentiellen Krisensituation entstandene Gedichte von Arthur Rimbaud und Dichtungen von Andreas Gryphius über den 30-jährigen Krieg aus dem 17. Jahrhundert, die aktueller nicht sein könnten: So weit gespannt die Texte und so ästhetisch verschieden die neuen Werke sind, reagieren Claudia Jane Scroccaro, Franck Bedrossian und Michael Finnissy auf ihre Weise alle künstlerisch unmittelbar auf (be)drängende Probleme und Erfahrungen unserer Gegenwart.

Lullabies from around the world remembered by traumatized women in a shelter in Paris; poems of existential crisis by Arthur Rimbaud; and poetry by Andreas Gryphius from the 17th century on the Thirty Years war, yet that could not be more timely: as much as these texts are wide-ranging and the works aesthetically different, all three composers, Claudia Jane Scroccaro, Franck Bedrossian and Michael Finnissy, react in their respective artistic ways to urgent problems and experiences of our present.

Programm der Donaueschinger Musiktage 2024