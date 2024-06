Live-Videostream & live in SWR Kultur (17.04 Uhr)

Datum: Sonntag, 20. Oktober 2024 Beginn: 17:00 Uhr

Ort: Baarsporthalle

Humboldtstraße 3

78166 Donaueschingen

Lageplan Eintritt: frei Programm: Francisco Alvarado

REW • PLAY • FFWD für Orchester und Elektronik (UA)

Sara Glojnarić

Tourism für Orchester und Elektronik (UA)

Chaya Czernowin

Unforeseen dusk: bones into wings

für sechs verstärkte Stimmen und Orchester (UA)



Mitwirkende: Neue Vocalsolisten

SWR Symphonieorchester

Vimbayi Kaziboni, Leitung



Das Abschlusskonzert verbindet ungezähmte Emotionen mit akustischen Kindheitserfahrungen: Francisco Alvarado lässt sich von analogen Kassetten anregen, bei deren Abspielen man durch die Bedienung der Rekorder selbst Klang erzeugt und deren Bänder durch Materialermüdung Verzerrungen, Loops und weißes Rauschen auslösen. Sara Glojnarić komponiert eine kollektive Feier von Queer Joy. Und bei Chaya Czernowin werden die sechs Stimmen der Neuen Vocalsolisten zu Übermittlern wilder Empfindungen, die aus der Tiefe der Körper mit all ihren unkontrollierbaren Gefühlen, Erfahrungen und Erinnerungen entspringen.

The final concert connects uninhibited emotion with childhood acoustic experiences: Francisco Alvarado is inspired by analogue cassettes and the sounds the user produces playing and wearing them out resulting in distortion, loops, or white noise. Sara Glojnarić composes a collective celebration of Queer Joy. In Chaya Czernowin's new work, the six voices of Neue Vocalsolisten become transmitters of wild sensations that emanate from the depths of their bodies with uncontrollable emotions, experiences, and memories.

