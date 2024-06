Datum: Samstag, 19. Oktober 2024 Beginn: 15:30 Uhr

Ort: Mozart Saal

Donauhallen

An der Donauhalle 2

78166 Donaueschingen

Lageplan Eintritt: frei Programm: Laura Bowler

Neues Werk (UA)

David Bird

Neues Werk (UA)

Hannah Kendall

Tuxedo: Between Carnival and Lent (Deutsche Erstaufführung) Mitwirkende: Laura Bowler, Stimme

lovemusic



Das Kollektiv lovemusic aus Straßburg hat durch gekonnt inszenierte Konzerte mit klug durchdachten Programmen auf sich aufmerksam gemacht. In seinem Debüt in Donaueschingen verbindet das Ensemble drei jüngere kompositorische Stimmen aus England und den USA, die in ihren neuen Werken alle aus Anregungen der Literatur und Bildenden Kunst schöpfen. Die Komponistin und Sängerin Laura Bowler singt dabei nicht nur ihr eigenes neues Werk, sondern auch eine Komposition von Hannah Kendall. Diese geht ihrer Faszination für Jean-Michel Basquiats Bild Tuxedo weiter nach, dem sie bereits eine ganze Werkreihe gewidmet hat. David Bird wiederum lässt sich von einer Kurzgeschichte des Science-Fiction-Autors William Gibson über die Begegnung mit außerirdischer Intelligenz inspirieren.

The lovemusic collective from Strasbourg has attracted attention through skilfully staged concerts that trace a coherent dramaturgical thread. In its Donaueschingen debut, the ensemble brings together three younger compositional voices from England and the USA who draw inspiration from literature and the visual arts in their new works. Composer and performer Laura Bowler not only sings her own new work, but also a composition by Hannah Kendall. In turn, Kendall pursues her fascination with Jean-Michel Basquiat's Tuxedo, to which she has already dedicated a series of compositions. David Bird responds to a short story by science fiction author William Gibson about the confrontation with extraterrestrial intelligence.

