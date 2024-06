Datum: Freitag, 18. Oktober 2024 Beginn: 22:30 Uhr

Ort: Erich-Kästner-Halle

Humboldstrasse 3

78166 Donaueschingen

Lageplan Eintritt: frei Programm: Phill Niblock

BLK+ LND (UA)

Biliana (UA) Mitwirkende: Neil Leonard, Saxophon

Biliana Voutchkova, Violine

John Eckhardt, Kontrabass



Der New Yorker Komponist Phill Niblock gehört zu den "mavericks" experimenteller US-amerikanischer Musik und ist seiner kompromisslosen Ästhetik im Laufe seines langen Lebens stets treu geblieben. Kurz vor seinem Tod im Januar dieses Jahres vollendete er im November 2023 mit BLK+ LND eine seiner letzten Kompositionen, die nun gemeinsam mit seinem Werk für Violine Biliana uraufgeführt wird. Eine posthume Würdigung eines eigenwilligen Komponisten, dessen Musik noch nie bei den Musiktagen gespielt wurde.

New York composer Phill Niblock, one of the mavericks of US experimental music, stayed true to his bold aesthetics throughout his long life. Shortly before his death in January 2024, in November 2023 he still completed with BLK+ LND one of his last compositions, which will be premiered alongside his work for violin Biliana: a posthumous homage to a unique composer whose music has never yet been performed at the festival.

Programm der Donaueschinger Musiktage 2024