Datum: Freitag, 18. Oktober 2024 Beginn: 18:00 Uhr

Ort: Bartók Saal

Donauhallen

An der Donauhalle 2

78166 Donaueschingen

Lageplan Eintritt: frei Programm: Enno Poppe

Neues Werk für zehn Drumsets (UA) Mitwirkende: Percussion Orchestra Cologne



Was passiert, wenn ein Solo-Instrument vielfach multipliziert wird, wenn aus einem Individuum durch Verzehnfachung eine Gruppe identischer Mitglieder entsteht? Dies ist die Versuchsanordnung der neuen Komposition von Enno Poppe für zehn Drumsets, die sich so ausdehnt, als säße das Publikum in einem einzigen gigantischen Schlagzeug.

What happens when a solo instrument is multiplied, when one individual is increased tenfold to a group of identical members? This is the setup of the new work by Enno Poppe for ten drum sets. The composer conceives the extended one-hour duration to immerse the audience in one immense drum set.

Programm der Donaueschinger Musiktage 2024