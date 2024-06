Datum: Samstag, 19. Oktober 2024 Beginn: 23:00 Uhr

Ort: eventkeller

Josefstraße 10

78166 Donaueschingen

Lageplan Eintritt: frei Mitwirkende: Rubbish Music

Kate Carr, Objekte, Elektronik

Iain Chambers, Objekte, Elektronik



Ein Planet voller Müll, der sich von Ozeanen aus Plastik bis zu Hightech-Recyclingfirmen erstreckt: während dieses Bild für die meisten allein für Umweltzerstörung steht, fragt das britische Duo Rubbish Music, ob sich Abfall auch anders erfahren lässt. Durch Klang erkundet das Duo aus Kate Carr und Iain Chambers die Geschichten, Verwandlungen und Auswirkungen unserer weggeworfenen Objekte. Vor ihrer Performance sammeln die beiden vor Ort in Donaueschingen Müll mit Klangpotential und folgen mit diesen musique concrète-Materialien den Welten, die wir durch unseren Müll erschaffen und die anschließend ihre eigenen Entwicklungen durchlaufen.

Garbage, stretching from oceans of plastic to high tech recycling plants: for most, this is the image of ecocide. But what if garbage could be experienced differently if we spent more time together with it? The British duo Rubbish Music, Kate Carr und Iain Chambers, takes this as their point of departure as they sound out the journeys, transformations, and impacts of our discarded objects. Before their performance, they scour the ground in Donaueschingen for rubbish with sonic potential. With these musique concrète materials, they follow the stories we tell with our garbage and the plots that develop afterwards.

