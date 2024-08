BW-Newsticker am Morgen: 15-Jähriger tödlich von Blitz getroffen, Klimaprotest am Flughafen Stuttgart beendet, Unwetter im Alb-Donau-Kreis

Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Natalja Kurz.

9:46 Uhr Besucher müssen draußen bleiben - Bauarbeiten am Blautopf beginnen Der Blautopf in Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) wird runderneuert. Heute beginnt zunächst das große Ausräumen in den historischen Gebäuden. Ende des Monats werden dann die Baustellen eingerichtet. Die Hammerschmiede, das Café und das Gebäude gegenüber werden saniert. Direkt am Blautopf soll ein neues barrierefreies Sanitärgebäude entstehen. Auch der Rundweg um die blau-schimmernde Quelle wird neu gestaltet. Die Gesamtkosten werden auf rund 17 Millionen Euro geschätzt. Vier Jahre sollen die Bauarbeiten dauern. Einen kleinen Trost für die ausgesperrten Touristen gibt es: Die Stadt Blaubeuren will bis Anfang November eine Aussichtsplattform errichten - mit Ausblick auf Baustelle und Blautopf.

9:28 Uhr Badeunfall im Bodensee: 59-jähriger tot Beim Schwimmen im Bodensee ist gestern ein 59 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war er in der Nähe des Strandbades Friedrichshafen (Bodenseekreis) ins Wasser gegangen und bekam dort gesundheitliche Probleme. Einsatzkräfte brachten den Schwimmer mit einem Boot der Wasserschutzpolizei an Land. Sie begannen sofort mit der Reanimation, ein Notarzt konnte aber nur noch den Tod des Mannes feststellen. Nun wird untersucht, warum er ums Leben gekommen ist. Friedrichshafen Wasserschutzpolizei ermittelt 59-jähriger Mann stirbt beim Schwimmen im Bodensee vor Friedrichshafen Im Bodensee vor Friedrichshafen ist am Mittwoch ein Mann gestorben. Rettungskräfte konnten den Schwimmer trotz intensiver Bemühungen nicht mehr retten.

9:12 Uhr Klimaprotest am Stuttgarter Flughafen beendet An mehreren Flughäfen in Deutschland haben am Morgen Aktionen der Klima-Organisation "Letzte Generation" stattgefunden. Auch der Flughafen Stuttgart war betroffen. Zwei Klimaaktivistinnen drangen auf der südlichen Seite auf das Gelände ein - dort ist die Luftfracht mit verschiedenen Speditionen angesiedelt. Die Frauen hätten sich auf den Boden geklebt, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Gemeinsam mit der Feuerwehr habe man die beiden vom Boden gelöst und sie auf das Flughafenrevier gebracht. Die Start- und Landebahnen hatten die Klimaaktivistinnen nicht betreten. Der normale Flugbetrieb in Stuttgart war laut Airport deshalb auch nicht von der Aktion betroffen. Sendung am Do. , 15.8.2024 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg

8:18 Uhr Schäden nach Unwetter im Alb-Donau-Kreis Entwurzelte Bäume, vollgelaufene Keller, Straßen und Felder mit Hagelkörnern bedeckt - nach einem schweren Gewittersturm im Alb-Donau-Kreis gestern Abend wird das Ausmaß des entstandenen Schadens erst langsam klar. Die Polizei spricht von rund 60 Einsätzen allein in Langenau. Auch Blaubeuren und Dornstadt waren betroffen.

8:06 Uhr Schäfer in Angst: Blauzungenvirus erreicht BW Schaum vor dem Mund, eine angeschwollene und blaue Zunge, Fieber: Das sind die unschönen Folgen einer Infektion mit dem Blauzungenvirus, das für Schafe, Ziegen, Rinder und Rotwild gefährlich ist. Seit der vergangenen Woche ist klar, dass die Krankheit auch in Baden-Württemberg angekommen ist. Nun klingelt das Telefon von Tierarzt Holger Axt fast ununterbrochen. Er koordiniert alles rund um die Gesundheit von Schafen im Land. Ihn hat meine Kollegin Astrid Meisoll getroffen und auch mit Schäfern gesprochen, die nun alles versuchen, um ihren Herden noch schnell einen Impfschutz zu verpassen. Baden-Württemberg Schäfer in Panik Blauzungenkrankheit: Tierhalter in BW sorgen sich um ihre Schafe Das Blauzungenvirus ist in Baden-Württemberg angekommen und breitet sich aus. Erste Tiere sind daran verendet. Tierhalter versuchen zu retten, was zu retten ist. 16:00 Uhr SWR1 Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg

7:51 Uhr "Preis für mutige Wissenschaft" an Tübinger Professorin Auch Wissenschaftler müssen manchmal mutig sein, zum Beispiel, wenn sie eher ungewöhnliche Forschungsansätze verfolgen und dabei Rückschläge oder Scheitern riskieren. Das Land Baden-Württemberg zeichnet deshalb Forscherinnen und Forscher mit dem "Preis für mutige Wissenschaft" aus. In diesem Jahr geht er an die Professorin Kira Rehfeld vom Geo- und Umweltforschungszentrum der Universität Tübingen. Sie entwickelt zum einen computergestützte mathematisch basierte Klima-Simulationen, zum anderen untersucht sie das Klima der Vergangenheit auf der Erde. Damit arbeite Rehfeld interdisziplinär und kreativ an Lösungen für den Klimaschutz, schreibt das Ministerium. Der Preis ist mit 30.000 Euro dotiert.

7:39 Uhr Klimaproteste: Doch keine Aktivisten am Flughafen Karlsruhe Nachdem am frühen Morgen Klimaaktivisten in mehrere Flughäfen in Deutschland eingedrungen sind, ist jetzt klar: Der Flughafen Karlsruhe ist nicht betroffen. Die Deutsche Presse-Agentur stellte richtig: "Anders als zunächst angenommen, fand laut Letzter Generation dort keine Aktion statt." Nach Angaben der Bundespolizei haben sich auf dem Stuttgarter Flughafen allerdings zwei Aktivisten auf einer Zubringerstraße zur Start- und Landebahn festgeklebt. Der Flugverkehr sei dadurch nicht beeinträchtigt, betonte ein Sprecher. Anders sieht es am Flughafen Köln/Bonn aus. Dort ist der Betrieb vorübergehend eingestellt. In Nürnberg wurde der Flugverkehr ebenfalls zunächst eingestellt - im Laufe des Morgens aber wieder aufgenommen.

7:06 Uhr Sirenen-Test in Heidelberg Wer heute in Heidelberg Sirenen hört, muss sich keine Sorgen machen. Nach Angaben der Stadtverwaltung ist ein Testalarm geplant. Ab 9 Uhr sollen dafür kurze Warn-Signale von sechs neuen Sirenen zu hören sein - eine davon steht zum Beispiel am Psychologischen Institut der Universität in der Altstadt. Wenn das Signal ertönt, gilt die Sirene als abgenommen und einsatzfähig, so die Stadt. Das gesamte Sirenen-Netz soll dann zu einem späteren Zeitpunkt mit einem großen Probealarm getestet werden. Sendung am Do. , 15.8.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Mannheim

6:45 Uhr Losverfahren bei Ganztagesbetreuung: Emmendingen kritisiert Kultusministerium Die Stadt Emmendingen hat sich in einem offenen Brief an das Kultusministerium Baden-Württemberg gewandt. Sie kritisiert das geplante Losverfahren bei der Vergabe von Fördermitteln für die Ganztagsbetreuung an Grundschulen. Die Ministerin habe bei den Eltern die Erwartung geweckt, dass diese ab dem Schuljahr 2026/2027 eine Ganztags-Schulbetreuung erhielten - für jedes Kind an jeder Schule. Jetzt stelle die Regierung fest, dass nicht genug Geld da sein, um die Städte und Kommunen als Schulträger dabei zu unterstützen. Die Ministerin schaffe damit vor allem eines: Unzufriedenheit. Sendung am Do. , 15.8.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg

6:32 Uhr Klimaaktivisten in Flughäfen Stuttgart und Karlsruhe Aktivisten der Klima-Initiative "Letzte Generation" sind am Morgen in mehrere Flughäfen eingedrungen. Nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur drangen je zwei Aktivisten auf die Flughäfen Berlin-Brandenburg, Stuttgart, Nürnberg, Köln-Bonn und Karlsruhe ein. Die Start- und Landebahnen hätten sie dabei nicht betreten. In Nürnberg ist der Flugbetrieb laut Polizei bis auf Weiteres eingestellt. Die Organisation "Letzte Generation" selbst berichtet in einer Mitteilung, die Aktivisten drückten "friedlich ihren Widerstand aus, indem sie Banner mit der Überschrift "Oil kills" und "Sign the treaty" zur Schau stellten. Sendung am Do. , 15.8.2024 6:30 Uhr, SWR3 Nachrichten

6:15 Uhr Bosch kürzt Arbeitszeit von 2.300 Beschäftigten Wegen der angespannten Lage in der Mobilitätsbranche kürzt der Technologiekonzern Bosch die Arbeitszeit von 2.300 Beschäftigten einer Tochterfirma. Die wöchentliche Arbeitszeit bei Bosch Engineering werde an allen deutschen Standorten reduziert, so eine Unternehmenssprecherin. Das sehe eine im Juli mit den Arbeitnehmervertretern geschlossene Gesamtbetriebsvereinbarung vor. Die wöchentliche Arbeitszeit soll zunächst Anfang Oktober von 40 auf 37 Stunden gesenkt werden. Zum 1. Januar fällt eine weitere Stunde weg. Die Gehälter werden entsprechend reduziert. "Mit der Arbeitszeitverkürzung reagiert Bosch Engineering zum einen auf die bestehenden Überkapazitäten und zum anderen auf den hohen Kostendruck", hieß es. Abstatt Hauptsitz in Abstatt am stärksten betroffen Sparkurs: Bosch Engineering kürzt Arbeitszeit von 2.300 Mitarbeitenden Die Konjunkturflaute zwingt Bosch zum Sparen. Bei einer Tochterfirma sollen aktuell zwar keine Stellen wegfallen. Der Rotstift wird dafür an anderer Stelle angesetzt.

6:06 Uhr Das wird heute wichtig in BW Am Landgericht Stuttgart wird heute das Urteil gegen den ehemaligen Leiter des Auslandsgeschäfts am Stuttgarter Klinikum, Andreas Braun, erwartet. Im sogenannten "Klinikskandal" wird ihm Abrechnungsbetrug vorgeworfen und, dass er illegal Schmiergeld gezahlt und angenommen haben soll. In Baden-Württemberg wird heute Mariä Himmelfahrt begangen - der Legende nach war dies der Todestag der Mutter Gottes, Maria. Für die Katholiken ist Mariä Himmelfahrt das älteste und bedeutendste Marienhochfest. In Baden-Württemberg wird vor allem im Allgäu, in Oberschwaben und am Bodensee gefeiert - mit Gottesdiensten und Volksfesten. In Karlsruhe beginnen heute offiziell die Schlosslichtspiele. Sie sind in diesem Jahr dem 75. Geburtstag des deutschen Grundgesetzes gewidmet. Die ersten Veranstaltungen zu den Lichtspielen fanden bereits am vergangenen Wochenende statt, mit den beiden Konzerten von Herbert Grönemeyer. Dafür wurden Bilder und Figuren und Licht zur eigens für Karlsruhe zusammengestellten Setlist an die 170 Meter breite Schlossfassade projiziert.

6:04 Uhr Weltkriegsbombe in Mannheim erfolgreich gesprengt Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat eine Weltkriegsbombe aus Mannheim erfolgreich gesprengt. Die Bombe war gestern bei Bauarbeiten im Bereich der Friesenheimer Straße gefunden worden. Die Fachleute transportierten den Sprengsatz ab und sprengten ihn am späten Abend erfolgreich in der Nähe des Weilers Kirschgartshausen (Kreis Mannheim). Das Knifflige an der Angelegenheit: Die Bombe war teilweise in Beton eingeschlossen. Mannheim Auf Friesenheimer Insel entdeckt Weltkriegsbombe in Mannheim gesprengt Auf der Friesenheimer Insel in Mannheim ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Sie wurde abtransportiert und am Mittwochabend am Stadtrand kontrolliert gesprengt. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

6:02 Uhr So wird das Wetter in Baden-Württemberg Nach den vielen Unwettern der vergangenen Tage wird es wieder trocken. Der Donnerstag startet mit einem Sonne-Wolken-Mix. Später verziehen sich die Wolken dann und die Temperaturen erreichen Werte zwischen 28 und 32 Grad. Die restliche Woche wird kühler, mancherorts kann es kleinere Schauer geben. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (36,2 MB | MP4)