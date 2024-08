Mariä Himmelfahrt in der Region Bodensee-Oberschwaben

Mit Gottesdiensten und Kräuterweihen feiern Katholiken am Donnerstag Mariä Himmelfahrt. Auf der Insel Reichenau (Kreis Konstanz) ist es ein Feiertag.

Das katholische Hochfest Mariä Himmelfahrt ist auf der Insel Reichenau im Bodensee ein Feiertag - der dritte Inselfeiertag neben dem Markusfest und dem Heilig-Blut-Fest. Behörden und Geschäfte bleiben den ganzen Tag geschlossen.

Gefeiert wird das Patrozinium des Reichenauer Münsters. Der Tag beginnt mit einer Messe, gefolgt von einer Parade der historischen Bürgerwehr auf dem Münsterplatz. Das Pontifikalamt im Münster der Reichenau zelebriert dieses Jahr der Erzbischof von Luxemburg. Im Anschluss gibt es eine Prozession über die Insel. Dabei werden die Reliquienschreine aus der Münsterschatzkammer mitgetragen.

Alter Brauch der Weihbüschel

Mancherorts werden für Mariä Himmelfahrt traditionell Weihbüschel aus Kräutern gebunden, so zum Beispiel auch in Riedlingen (Kreis Biberach). Der Brauch geht auf das 13. Jahrhundert zurück. Die Kräuterbüschel wurden feierlich geweiht, anschließend beispielsweise auf dem Dachboden aufgehängt. Sie sollten so gegen Krankheiten, Unheil, Gewitter und Blitzschlag helfen.

Ein offizieller Feiertag ist Mariä Himmelfahrt auch in vielen katholisch geprägten Städten und Gemeinden in Bayern, wie beispielsweise in Lindau, aber auch in Vorarlberg und im Kanton Appenzell Innerrhoden.