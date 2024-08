per Mail teilen

Der katholische Feiertag Mariä Himmelfahrt am 15. August ist in Baden-Württemberg schon lang kein freier Tag mehr. Trotzdem gibt es Andachten, Prozessionen und Kräutersegnungen.

Die Tradition des Kräuterbindens wird zum Beispiel in den Hechinger Stadtteilen Weilheim, Schlatt und Beuren (Zollernalbkreis) noch hochgehalten.

Kräutersuche in der Natur

Helga Strobel und ihre Nichte Angelika Beck, beide aus Weilheim, haben schon zwei Tage vor dem Hochfest angefangen, Kräuter "in Wald und Feld" zu sammeln, dazu "Fruucht", wie die beiden Schwäbinnen zum Getreide sagen, und bunte Blumen aus dem Garten.

Helga Strobel und Angelika Beck beim Büschelbinden im eigenen Garten in Rangendingen. SWR Edi Graf

Etwa zehn Minuten benötigt Helga Strobel für ein "Kräuterbüschel", 120 davon werden die beiden Frauen bis Mariä Himmelfahrt angefertigt haben.

Bohnenkraut riecht gut, Rosmarin gibt Halt

Mit dabei sind neben einigen Getreidesorten unter anderem Johanniskraut, Schafgarbe, Feldthymian, Ringelblume, wohlriechendes Bohnenkraut und, um das Ganze zusammenzuhalten, Rosmarin. Mindestens sieben Kräuter müssen es sein, sagt Helga Strobel.

Sieben Kräuter sind für die Schöpfungstage, neun Kräuter für die Heilige Dreifaltigkeit, zwölf Kräuter für die Apostel und 14 Kräuter für die Nothelfer.

Am Abend des katholischen Feiertags werden die Kräutersträußchen bei der Andacht in der Urbanskapelle in Hechingen-Weilheim gesegnet, und gegen eine Spende kann man eins mit nach Hause nehmen.

Fertiges Kräuterbüschel mit Sonnenblume. Für den Halt des Gebindes sorgen Rosmarinzweige. SWR Edi Graf

Am besten unter dem Dachbalken oder auf der Bühne sollen die Kräuterbüschel aufgehängt werden und Haus und Hof unter anderem vor Unwetter schützen, so ist es im Volksglauben überliefert.

Die getrockneten Büschel vom Vorjahr sollten nicht einfach entsorgt, sondern im Feuer verbrannt werden, betont Helga Strobel.