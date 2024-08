Polizeieinsatz in Heiligkreuzsteinach - Schüsse auf Polizisten?

In Heiligkreuzsteinach (Rhein-Neckar-Kreis) läuft ein größerer Polizeieinsatz. Möglicherweise sind Schüsse auf Einsatzkräfte abgegeben worden.

Am Mittwochmorgen ist die Polizei zu einem größeren Einsatz in Heiligkreuzsteinach ausgerückt. Nach Informationen aus baden-württembergischen Sicherheitskreisen könnte es zu einer Schussabgabe auf Einsatzkräfte gekommen sein. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Die Polizei in Mannheim kommentierte das zunächst nicht. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, sagte eine Sprecherin.

Hintergründe des Polizeieinsatzes in Heiligkreuzsteinach unklar

Bei dem Einsatz waren auch Polizeihubschrauber in der Luft. Die Hintergründe des Einsatzes sind noch unklar. Die Straße, in der der Einsatz läuft, liegt außerhalb des Ortes, im Ortsteil Bärsbach. Der Ortsteil ist weiträumig gesperrt. Aktuell sind nach SWR-Informationen SEK-Kräfte und eine Drohne sowie Polizeihunde im Einsatz. An dem Haus, in dem der Einsatz stattfindet, wurde offenbar die Tür aufgesprengt. Die Staatsanwaltschaft äußerte sich auf SWR-Anfrage nicht zu dem Einsatz in Heiligkreuzsteinach.

AKTUELL +++ Großeinsatz der Polizei in #Heiligkreuzsteinach / Hubschrauber ebenfalls eingesetzt



Heiligkreuzsteinach...Posted by Feuerwehren Metropolregion Rhein-Neckar on Wednesday, August 14, 2024

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert.