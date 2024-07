Ehemann getötet? Haftbefehl gegen 39-Jährige aus dem Rhein-Neckar-Kreis

per Mail teilen

Eine 39-jährige Frau aus dem Rhein-Neckar-Kreis steht im dringenden Verdacht, ihren Ehemann getötet zu haben. Sie sitzt in Untersuchungshaft.

Die Tat soll in der Nacht vom 7. auf den 8. Juli stattgefunden haben - also von Sonntag auf Montag. Gegen die Frau wird ermittelt, da sie ihren 42 Jahre alten Ehemann in der gemeinsamen Wohnung im Rhein-Neckar-Kreis vorsätzlich getötet haben soll.

Stiche in Kopf und Oberkörper

Die Frau soll ihrem Mann mit einem bislang nicht identifizierten Gegenstand mehrere Stiche im Kopf- und Oberkörperbereich zugefügt haben. Danach, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft, habe die 39-Jährige selbst die Polizei alarmiert. Allerdings unter einem anderen Vorwand, so die Behörden. Vor Ort habe die Frau die Beamtinnen und Beamten in das Wohnhaus gebracht. Der Mann wurde nur noch tot aufgefunden.

Frau in Justizvollzugsanstalt untergebracht

Die Tatverdächtige ist bereits der Ermittlungsrichterin vorgeführt worden. Sie erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Mordes. Die Frau wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen zum Tatmotiv dauern nach Angaben der Polizei noch an.