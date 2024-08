Herbert Grönemeyer eröffnet am kommenden Wochenende die Schlosslichtspiele vor dem Karlsruher Schloss. Hier gibt es Informationen zum Konzert.

Viele Fans haben lange darauf gewartet: Herbert Grönemeyer spielt am Wochenende zwei Konzerte vor dem Karlsruher Schloss und wird damit die diesjährigen Schlosslichtspiele eröffnen. Die zwei ausverkauften Konzerte bekommen ihre eigene Lichtershow auf der Schlossfassade. Für alle anderen Liebhaber der Lichtspiele geht es dann am Donnerstag den 15. August richtig los.

Das Konzert mit dieser Lichtershow wird es nur zwei Mal geben.

Anreise und Parken bei Herbert Grönemeyer Konzert

Zu den Konzerten von Herbert Grönemeyer vor dem Karlsruher Schloss werden laut Veranstalter an beiden Tagen jeweils 20.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Wegen der aktuellen Baustellensituation in der Innenstadt in Karlsruhe wird empfohlen, nicht mit dem Auto anzureisen. Unter anderem ist rund vor dem Schloss im Bereich der Kunsthalle, der Hans-Thoma-Straße und dem Zirkel wegen einer Baustelle der Verkehr stark eingeschränkt.

Martin Wacker, Chef der Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME) befürchtet ein Verkehrschaos und empfiehlt, die Park-and-Ride-Parkplätze am Stadtrand oder Öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Von der Haltestelle am Marktplatz seien es nur 150 Meter zu Fuß zum Schloss.

Herbert Grönemeyer Konzert: Parken am Wildparkstadion

Für Autofahrer empfiehlt die KME die Parkhäuser in der südlichen Innenstadt. Die Tiefgarage am Schlossplatz sei derzeit wegen eines defekten Aufzugs nicht barrierefrei zugänglich und werde wahrscheinlich früh ausgelastet sein. Außerdem werde zusätzlich der Birkenparkplatz am Wildparkstadion geöffnet. Von dort können Besucherinnen und Besucher in 20 Minuten zum Veranstaltungsgelände laufen.

Der Einlass auf das Gelände ist an beiden Tagen ab 18 Uhr möglich. Laut Veranstalter gibt es sieben Eingänge mit rund 50 Schleusen. Auch Getränke- und Essensstände soll es geben, an denen Besucherinnen und Besucher auch bargeldlos zahlen können. Die Veranstaltung geht bis 23.30 Uhr. Weitere Informationen zum Herbert Grönemeyer Konzert gibt es hier.

Neues Programm zum Start der Schlosslichtspiele 2024

Am Donnerstag den 15. August um 21:15 Uhr starten die Schlosslichtspiele dann für alle. Der Eintritt ist wie immer frei. Für Verpflegung sorgen verschiedene Stände mit Essen und Trinken rund um den Schlossplatz.

Unter dem Motto "Everybody Counts" haben viele Künstler spektakuläre Designs entwickelt, die sich alle mit einem Thema beschäftigen: 75 Jahre Grundgesetz. Das Design von John Tettenbron und Kourtney Lara Ross zeigt bunte Wesen, wie in einem Videospiel, die auf verschiedenen Wegen versuchen müssen, miteinander auszukommen. "Discourse" heißt das Projekt und soll Diskussionen und Debatten in einer Gesellschaft verbildlichen. Verstärkt wird das Gaming-Gefühl durch die Musik, die an Videospiele aus den 90ern erinnern soll.

Bei den Schlosslichtspielen 2023 in Karlsruhe war die Projektion "Bhinneka Express" von The Fox, The Folks zu sehen. dpa Bildfunk Uli Deck

Zum diesjährigen Motto passen laut Veranstalter KME die Konzerte von Herbert Grönemeyer besonders gut. Er engagiert sich seit Jahren für die Demokratie und sei deshalb die perfekte Ouvertüre der diesjährigen Karlsruher Schlosslichtspiele.

Insgesamt acht Shows wurden für das Programm der Schlosslichtspiele Karlsruhe in diesem Jahr neu gestaltet. Bis Mitte August werden insgesamt 36 neue und alte Shows gezeigt. Besonderes Programm gibt es unter anderem am 17. August zum "Umzug in die Zukunft" und am 1. September zum Anti-Kriegs-Tag zu sehen.

Neu ist das Weinleuchten am ersten Septemberwochenende vor dem Karlsruher Schloss. Hier kann man schon ab Mittags eine Auswahl an Weinen aus der Region genießen.

Medienkunst in der Innenstadt

Nicht nur die Schlossfassade wird beleuchtet, auch in Teilen der Innenstadt werden Gebäude in Szene gesetzt. An die großen Säulen vor der evangelischen Stadtkirche werden beispielsweise vergrößerte Strukturen von Baumrinde projiziert. Zusammen mit einem dazugehörigen Klangstück, das über einen QR-Code abrufbar ist, soll man so die untrennbare Verbindung zur Natur auch auf dem Marktplatz fühlen können.

Eine Weltkugel wird bei den Schlosslichtspielen 2022 auf ein gebäude in Karlsruhe projiziert. Schlosslichtspiele/JÜRGEN RÖSNER

Die diesjährigen Schlosslichtspiele dauern bis zum 15. September. Die Schlosslichtspiele wurden 2015 zum 300. Stadtgeburtstag Karlsruhes vom Medienkünstler Peter Weibel ins Leben gerufen. Seitdem haben den Angaben zufolge mehr als zwei Millionen Menschen die Lichtshow gesehen.