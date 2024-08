per Mail teilen

Die Schlosslichtspiele Karlsruhe gehen in die zehnte Runde. Vier Wochen lang wird die Fassade des Schlosses zur Leinwand für digitale Lichtkunst. Hauptthema 2024 ist Demokratie.

Unter dem Motto "Everybody counts" beschäftigen sich die Schlosslichtspiele 2024 zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes vor allem mit den Themen Recht, Freiheit und Demokratie. Bis zum 15. September wird die Fassade jeden Abend mit Eintreffen der Dunkelheit angestrahlt.

Wissenswertes rund um die Schlosslichtspiele 2024:



Vieles dürfte den Besuchern der Schlosslichtspiele bekannt vorkommen. Der Eintritt ist und bleibt kostenlos. Die Shows beginnen jeden Abend, wenn es dunkel wird. In der ersten Woche beginnt das Lichtspektakel um 21:15 Uhr, in der letzten Woche im September um 20:15 Uhr.

In den vergangenen Jahren haben sich die Schlosslichtspiele in Karlsruhe im Sommer zum Besuchermagnet entwickelt. dpa Bildfunk Uli Deck

Neu ist in diesem Jahr das Weinleuchten am ersten Septemberwochenende vor dem Karlsruher Schloss. Hier kann man schon mittags eine Auswahl an Weinen aus der Region genießen.

Bei den Schlosslichtspielen kommen verschiedene Menschen zusammen und feiern gemeinsam die Gemeinschaft - das kann man nicht hoch genug einschätzen.

Am 17. August findet der "Umzug in die Zukunft" in der Innenstadt statt. Eine bunte, künstlerisch-kreative Parade mit Musik und Message durch die Karlsruher Innenstadt. Es ist eine Demonstration für das "Recht auf Zukunft".

Insgesamt acht Shows wurden für das Programm der Schlosslichtspiele Karlsruhe in diesem Jahr neu gestaltet. Bis Mitte September werden insgesamt 36 neue und alte Shows gezeigt. Darunter sind unter anderem alte und neue Shows der Publikumslieblinge Maxin10sity aus Ungarn.

Besonderes Programm gibt es unter anderem am 1. September zum Anti-Kriegs-Tag zu sehen.

An vielen zentralen Verkehrspunkten in der Karlsruher Innenstadt gibt es aktuell Baustellen und Straßensperrungen. Deshalb raten die Veranstalter dazu auf das eigene Auto zu verzichten und stattdessen auf den ÖPNV und aufs Fahrrad umzusteigen, oder zu Fuß zu kommen. Wer auf das Auto angewiesen ist, sollte nach Möglichkeit die direkte Umgebung des Veranstaltungsorts meiden und andere Parkhäuser in der Innenstadt anfahren, um Rückstau rund um das Schloss zu vermeiden.

Nicht nur die Schlossfassade wird beleuchtet, auch in Teilen der Innenstadt werden Gebäude in Szene gesetzt. An die großen Säulen vor der evangelischen Stadtkirche werden beispielsweise vergrößerte Strukturen von Baumrinde projiziert. Zusammen mit einem dazugehörigen Klangstück, das über einen QR-Code abrufbar ist, soll man so die untrennbare Verbindung zur Natur auch auf dem Marktplatz fühlen können.

Nicht nur an der Schlossfassade, sondern auch in der Innenstadt gibt es Lichtinstallationen. Pressestelle KME

Vergangene Woche besuchten rund 40.000 Menschen zwei Konzerte des Musikers Herbert Grönemeyer vor dem Karlsruher Schloss als Auftakt zu den Schlosslichtspielen. Doch es gab teils heftige Kritik an der Organisation.

Keine Sicht auf die Bühne, Soundprobleme - einige Besucher machten insbesondere am Freitagabend ihrem Ärger Luft. Grund waren Bauzäune mit einem Sichtschutz, der einen direkten Blick auf die Bühne zum Teil unmöglich machte. Diese wurden für das Konzert am Samstagabend teilweise abgebaut.