Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Natalja Kurz.

7:16 Uhr Japankäfer in Lindau entdeckt In Lindau am Bodensee haben Fachleute einen Japankäfer entdeckt. Der Käfer kann bei Zier- und Nutzpflanzen große Schäden anrichten und wurde zum ersten Mal in Bayern gefunden. Nach Angaben der Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) ist der Käfer in eine mit Lockstoffen versehene Tierfalle an der Autobahn 96 geraten. Auch in der Schweiz und in Baden-Württemberg wurden bereits Japankäfer entdeckt. Sendung am Mi. , 14.8.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Friedrichshafen

6:30 Uhr IG Metall rechnet mit mehr Kurzarbeit im Land Die IG Metall in Baden-Württemberg rechnet mit mehr Kurzarbeit. Als Grund nannte Bezirksleiterin Barbara Resch die wirtschaftliche Flaute, vor allem bei den Automobilzulieferern. Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt gebe es in Baden-Württemberg doppelt so viele Kurzarbeiter, sagte Resch der Deutschen Presse-Agentur. Die Zahl der Kurzarbeiter im Land war laut Bundesagentur für Arbeit im April auf 61.000 gestiegen - nach 55.000 im März und 48.000 im Februar.

6:26 Uhr Rund 4.500 Menschen beim Rheinschwimmen Mehrere Tausend Menschen sind am Dienstagabend in Basel in den Rhein gesprungen. Mit 34 Grad waren die Hitze in Basel und der Ansturm auf das Rheinschwimmen in den Abendstunden groß - immerhin war der Rhein nur 24 Grad warm. Die meisten Teilnehmenden kamen aus Basel oder der deutschen und französischen Nachbarschaft. Für den reibungslosen Ablauf wurde der Fluss für die Schifffahrt gesperrt. Rettungsschwimmer beobachteten die Aktion von Booten aus. Seit 1980 springen in Basel einmal im Jahr mehrere Tausend Leute in Bikini, Badeanzug oder Badehose beim traditionellen Rheinschwimmen in den Fluss. Sendung am Mi. , 14.8.2024 6:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:05 Uhr So wird das Wetter heute in BW: Weniger heiß Heute soll es nicht mehr ganz so heiß werden wie gestern. Am Vormittag erwartet uns in Baden-Württemberg viel Sonnenschein, einzelne Schauer sind möglich. Am Nachmittag kann es vor allem im Süden starke Regengüsse geben. Die Temperaturen erreichen rund 24 bis 29, im Norden bis 32 Grad. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (42,7 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in BW Nach dem Unwetter, das gestern Abend über den Raum Karlsruhe gezogen ist, wird heute bei Tageslicht das Ausmaß der Schäden sichtbar werden. Nach Überschwemmungen laufen die Aufräumarbeiten an. Am Amtsgericht Heilbronn beginnt am Mittag (13:30 Uhr) ein Prozess gegen einen Bundeswehrsoldaten wegen Verleumdung. Der 25-jährige Angeklagte soll vorgegeben haben, eine Beziehung mit Soap-Star Shania Geiss gehabt zu haben. Sie ist eine Tochter von Robert und Carmen Geiss. Die Familie wurde durch die Fernseh-Show "Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie" bekannt, in der sie Einblicke in ihr Jetset-Leben gibt. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) macht auf seiner Bürgerdialogtour heute Halt in Friedrichshafen. Am Vormittag will er im Dornier Museum mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen. Dabei gehe es ihm darum, Zusammenhänge zu erklären und Lösungsansätze aufzuzeigen, so Lindner.