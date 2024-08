Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Christina Erdkönig.

6:14 Uhr A81 nach Arbeitsunfall mit Bagger wieder frei Nach einem tödlichen Arbeitsunfall auf einer Baustelle an der A 81 beim Weinsberger Kreuz ist die gesperrte Strecke am Abend wieder freigegeben worden. Gestern Vormittag war ein Mann beim Abladen eines Baggers von einem Tieflader im Tunnel Hölzern bei Eberstadt-Hölzern (Kreis Heilbronn) unter die Baumaschine geraten. Er starb noch an der Unfallstelle. Bis kurz vor 19 Uhr mussten sich Autofahrer zwischen Neuenstadt und Kreuz Weinsberg Umleitungen suchen. Sendung am Di. , 13.8.2024 5:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:09 Uhr Porsche steigt bei Flixbus ein Der Stuttgarter Autobauer Porsche kauft sich beim Verkehrsanbieter Flix ein. Gemeinsam mit dem Finanzinvestor EQT, der Kühne Holding sowie anderen Partnern sichere man sich rund 35 Prozent der Anteile an dem Fernbus- und Bahnlinien-Betreiber, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Porsche investiert nach eigenen Angaben hierfür einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag. Das Verkehrsunternehmen Flix war 2012 gegründet worden und bietet Reisen per Fernbus und Fernzug an. Baden-Württemberg "Niedriger zweistelliger Millionenbetrag" Porsche steigt bei FlixBus ein Die Porsche-Gruppe will sich gemeinsam mit Partnern am Münchner Fernreiseunternehmen Flix beteiligen. Knapp ein Drittel der Anteile soll an die Investoren übergehen.

6:06 Uhr Das wird heute wichtig in BW Auch heute warnt der Deutsche Wetterdienst vor extremer Hitze im Land. Örtlich kann es bis zu 37 Grad heiß werden. Aber auch Gewitter ziehen über das Land. Auf seiner Sommertour besucht Peter Hauk (CDU), BW-Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, verschiedene Stationen rund um Landwirtschaft, Tourismus und Co. Heute geht es für ihn ins Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe. Das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) legt am Vormittag seine Konjunkturerwartung vor. Die ZEW-Konjunkturerwartungen sind ein Frühindaktor für die wirtschaftliche Lage in Deutschland.

6:04 Uhr Wetter: Es wird sehr heiß - bis zu 37 Grad möglich Auch heute wird es wieder sehr heiß in Baden-Württemberg: Bereits der Morgen wird mit Temperaturen von 17 Grad in Schwäbisch Gmünd und 22 Grad in Mannheim sehr warm. Am Vormittag kann es im Süden vereinzelt regnen. Bis zum Nachmittag ziehen die Schauer dann über das ganze Land. Teilweise sind auch kräftige Gewitter möglich. Dabei bleiben die Temperaturen hoch, örtlich kann es laut dem Deutschen Wetterdienst sogar bis zu 37 Grad heiß werden. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (38 MB | MP4)