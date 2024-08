Tödlicher Unfall auf der A81: Bagger kippt auf Arbeiter

Bei einem Unfall auf einer Baustelle ist am Montagvormittag ein 43-Jähriger auf der A81 bei Eberstadt gestorben. Die Autobahn war bis in den Abend voll gesperrt.

Am Montagvormittag kam es im Tunnel Hölzern auf der A81 bei Eberstadt-Hölzern (Kreis Heilbronn) in Fahrtrichtung Stuttgart zu einem tödlichen Unfall. Beim Versuch, einen Bagger von einem Tieflader abzuladen, rutschte das schwere Gerät seitlich ab und begrub einen 43-jährigen Mann unter sich, teilt die Polizei mit. Der Mann starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Die Arbeitskollegen des Verunglückten standen unter Schock und wurden von Notfallseelsorgern betreut.

Die Unfallursache wird untersucht

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beauftragt. Die A81 wurde in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt, was zu einem kilometerlangen Rückstau führte. Der Verkehr wurde von der Autobahn abgeleitet. Fahrzeuge, die im Tunnel durch den Unfall blockiert wurden, leitete die Polizei rückwärts aus dem Tunnel und zur Anschlussstelle Neuenstadt.