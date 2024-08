Nach Kollision mit Baum: Autofahrer stirbt in brennendem Auto

per Mail teilen

Ein Autofahrer ist nahe Kirchardt im Landkreis Heilbronn tödlich verletzt worden. Laut Polizei kam der Mann von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

In der Nacht auf Dienstag ist ein Autofahrer auf der Landesstraße 1110 zwischen Kirchardt-Berwangen und Eppingen-Richen (Kreis Heilbronn) von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Das meldet die Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Auto bereits in Flammen. Der Fahrer befand sich noch im Fahrzeug, heißt es. Er starb noch an der Unfallstelle.

Ermittlungen dauern an

Wie es zu dem Unfall kam, ist bislang noch unklar. Die Untersuchungen der Polizei dauern an. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten war die Strecke voll gesperrt.