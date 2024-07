Es ist die Zeit für Wünsche: Die Sternschnuppen fliegen wieder. Wir haben gesammelt, wo und wann die Perseiden im Südwesten gut zu sehen sind - und wie das ultimative Foto gelingt.

Warme Sommernächte, lange Abende draußen und endlich wieder Sternschnuppen suchen: Seit dem 17. Juli und noch bis zum 24. August zieht der große Meteorstrom über uns hinweg - die Perseiden.

Schon seit Mitte Juli sind die ersten sichtbaren Perseiden am Nachthimmel aufgetaucht - die glitzernden Schweife kündigen den größten Meteorstrom des Sommers an. Ihre größte Aktivität erreichen die Perseiden dann im August, dem Sternschnuppen-Monat.

Tipps von Astronomen aus Bad Kreuznach und Alzey

Dort wo es richtig dunkel ist, kann man am besten die Perseiden sehen. Wer in der Stadt lebt, sollte also raus aufs Land fahren. Ein Sprecher der Sternwarte in Bad Kreuznach empfiehlt, auf Hügel oder Berge zu gehen. Der Kuhberg in Bad Kreuznach würde sich sehr gut dafür eignen. Die Hobby-Astronomen in Alzey raten dazu, auf Ferngläser zu verzichten, weil sie das Sichtfeld einschränken und man so die eine oder andere Perseide übersehen könnte. Die Sternschnuppen seien nicht länger als eine Sekunde sichtbar.

Höhepunkt des Sternschnuppenfalls ist in diesem Jahr der Nachmittag des 12. August. Laut der International Meteor Organization werden die meisten Meteore dann zwischen 15:00 und 18:00 Uhr auftreten. Aber auch nach diesem Höhepunkt werden noch Dutzende Sternschnuppen am Himmel zu sehen sein. In dieser Nacht wird es recht dunkel sein, da der Mond im ersten Viertel steht und deshalb nur halb beleuchtet sein wird. Er geht gegen Mitternacht unter und lässt daher viel Zeit für Beobachtungen unter einem dunklen Himmel.

Was sind Perseiden und wie entstehen sie?

Laut der International Meteor Organization (IMO) ist ein Meteor die astronomische Bezeichnung für Sternschnuppe. Die Perseiden sind ein Meteorstrom, also eine Häufung von Sternschnuppen. Der Radiant ist der Punkt, von dem aus die Sternschnuppen in alle Richtungen zu fliegen scheinen. Weil dieser Punkt im Sternbild Perseus liegt, heißen die Sternschnuppen in dieser Zeit Perseiden.

Jedes Jahr im Sommer fliegt die Erde durch eine Art Wolke, die Komet "Swift-Tuttle" dort bei seinem letzten Flug hinterlassen hat. Kleine Staubteilchen geraten so in die Erdatmosphäre – und das bei einer Geschwindigkeit von mehr als 200.000 km/h. Dadurch verglühen sie und hinterlassen die leuchtende Spur am Nachthimmel.

Ereignisse am Himmel: Hier gibt's die Übersicht für 2024

Wie viele Sternschnuppen fallen pro Stunde?

2024 sind nach Ansicht von Astronomen bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde zu erwarten. Dieser Wert, den auch die International Meteor Organizsation angibt, kann jedoch täuschen, weil man dafür die perfekten Beobachtungsbedingungen benötigt. Wer Glück hat, kann mit bloßem Auge vermutlich um die 25 Stück pro Stunde sehen.

Sternschnuppen sind in der Nähe von Nettersheim in der Eifel am Nachthimmel zu sehen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Oliver Berg

Perseidennacht: Veranstaltungen in Rheinland-Pfalz

Überall in Rheinland-Pfalz gibt es Veranstaltungen, wo Sie die Perseiden besonders gut beobachten können. Einige davon haben wir hier zusammengestellt.

Wanderung von der Burg Falkenstein (Falkenstein im Donnersbergkreis): Im Rahmen der Falkensteiner Sommertouren widmet sich die Führung am Montag (12. August, um 20 Uhr) dem Thema "Tränen der Perseiden". Ausgehend von der Falkensteiner Burgruine startet am Abend eine Wanderung zu mehreren Aussichtspunkten. Anmeldung vorab nötig.

Sternschnuppennächte in der Natur bietet der Naturpark Eifel an. Unter dem Motto "Sterne ohne Grenzen" gibt es in mehreren Nächte geführte Wanderungen durch den Sternenpark Eifel. Anmeldung vorab nötig.

Sterne anschauen: Veranstaltungen in Baden-Württemberg

Auch in Baden-Württemberg gibt es spannende Aktionen rund ums Thema Sternschnuppen. Wir haben ein paar gesammelt:

Sterngucker-Platz im Sternenpark Schwäbische Alb: Einen tollen Blick in die Sterne hat man im Sternenpark Schwäbische Alb. Bei Römerstein/Zainingen lädt ein eigener Sterngucker-Platz zum Blick in den Himmel ein. Dort gibt es spezielle Liegen, auf denen man bequem nach oben schauen kann.

Meteorcamp Schwäbische Alb bietet vom 9. bis 13.8.2024 auf dem Schachen bei Münsingen-Buttenhausen (Landkreis Reutlingen) viele verschiedene Angebote zum Sterne beobachten an.

Panoramablick am Bodensee: Von ausgewählten Orten am Bodensee lässt sich der Nachthimmel über dem See bei geringer Lichtbelastung hervorragend genießen.

So können Sie die Sternschnuppen am besten sehen Tipp 1: Suche dir einen dunklen Ort fernab von städtischen Lichtquellen. Der Pfälzerwald oder der Sternenpark in der Eifel sind ideal. Auch die landwirtschaftlichen Gebiete in Rheinhessen bieten gute Bedingungen, um das Spektakel in voller Pracht zu erleben. Dort nach Osten orientieren und den Mond nicht im Blickfeld haben, weil es dann noch dunkler ist.

Tipp 2: Zeit nehmen und keine Lichteinflüsse zulassen. Die menschlichen Augen sind erst nach 30 Minuten komplett an die Dunkelheit gewöhnt. Jeder Blick in helles Licht verhindert, dass unsere Augen komplett auf diesen Nachtmodus umschalten. Richte deinen Blick nicht direkt über den Horizont, da dort Nebel oder Wolken die Sicht beeinträchtigen könnten.

Tipp 3: Nicht nur abends schauen, auch am frühen Morgen sind Perseiden zu sehen. Weil es auch in Sommernächten kühl werden kann, sollte man sich möglichst warm anziehen und an eine Liege- oder Sitzmöglichkeit denken. Vermeide künstliche Lichtquellen wie Taschenlampen oder Smartphones. Eine Taschenlampe mit rotem Licht ist besser geeignet, da sie die Dunkeladaption deiner Augen nicht stört. Tipp 4: Ein Fernglas oder Teleskop braucht man gar nicht. Damit würde man nur einen kleinen Ausschnitt des Himmels sehen und die Leuchtspuren der Sternschnuppen verpassen. Quelle: Astronomische Arbeitsgemeinschaft Mainz e. V.

So machen Sie tolle Sternschnuppen-Fotos

So schön Sternschnuppen sind, so schwierig ist es, gute Fotos von ihnen zu machen. Es gibt jedoch ein paar Tricks.

Um mit der Kamera schöne Bilder von den Sternschnuppen einzufangen, sollte man eine längere Belichtungszeit auswählen. Auch mit dem Handy kann man mittlerweile gute Fotos machen. Damit die Bilder nicht verwackeln, empfiehlt sich ein Stativ. Wer kein Stativ hat, sollte nach einem sicheren und festen Platz für Kamera oder Handy schauen. Den Blitz dabei immer ausschalten. Noch mehr Foto-Tipps gibt es hier: