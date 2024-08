Am späten Montagabend überfiel ein bislang unbekannter Täter mit einer Schusswaffe eine Discounter-Filiale im Kreis Ludwigsburg. Die Polizei erinnert das an andere Fälle.

Nach mehreren Überfällen auf Lebensmittelmärkte in der Region Stuttgart gibt es Hinweise auf einen Serientäter. Es könne sich möglicherweise um dieselbe Person gehandelt haben, sagte Steffen Grabenstein vom Polizeipräsidium Ludwigsburg dem SWR über Taten in Münchingen (Kreis Ludwigsburg), Renningen und Rutesheim (beide Kreis Böblingen). Dafür sprächen die Beschreibung des Täters als auch die Vorgehensweise bei den Überfällen.

Überfälle in den Kreisen Ludwigsburg und Böblingen

In allen drei Fällen habe es sich um einen Einzeltäter gehandelt, sagte der Polizeisprecher. Gesucht werde ein Mann zwischen etwa 40 und 50 Jahren. "Besonders auffällig war wohl, dass er eine Glatze hat und eine auffällige Tätowierung im Gesicht trägt", erklärte Grabenstein. Das sei bei allen drei Täterbeschreibungen auffallend ähnlich. Auch die beschriebene Vorgehensweise könne darauf hindeuten, dass es möglicherweise die gleiche Person ist: Denn jedes Mal habe der Täter den Markt kurz vor Ladenschluss betreten, habe die Kassiererinnen bedroht und in die Luft geschossen.

Überfall auf Markt in Korntal-Münchingen

Zuletzt hatte ein bislang ungekannter Täter am Montagabend in Korntal-Münchingen im Kreis Ludwigsburg einen Lebensmittelmarkt überfallen und einen vierstelligen Betrag erbeutet. Kurz vor Ladenschluss um 22 Uhr betrat der Unbekannte laut Polizei den Laden und bedrohte eine Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe. Er forderte sie auf, Geldscheine in eine bunte Stofftasche zu packen und schoss dabei mutmaßlich mit einer Schreckschusswaffe in die Luft.

Die Mitarbeiterin packe einen niedrigen vierstelligen Betrag in Tasche, dann floh der Mann mutmaßlich in einem weißen Auto in eine unbekannte Richtung. Die Polizei Ludwigsburg leitete sofort eine Fahndung ein, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam. Bisher konnten sie den Täter jedoch nicht stellen.

Geschäfte in Renningen und Rutesheim ausgeraubt

Ein Unbekannter hatte bereits in der vergangenen Woche Märkte im Kreis Böblingen überfallen - am Dienstag in Renningen als auch am Samstag in Rutesheim. Auch dort ging der Täter mit einer Schusswaffe vor und erbeutete Geld. Nach dem Überfall am Samstagabend in Rutesheim-Perouse fahndete die Polizei ebenfalls mithilfe eines Hubschraubers, aber ohne Erfolg.