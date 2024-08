Bei diesen Temperaturen hilft manchmal nur noch eins: Rein ins kühle Nass. Das dachten sich wohl auch einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Rheinschwimmen gestern in Rheinfelden. Von einem Muschelkalkfelsen im Rhein aus schwammen rund 400 Menschen stromabwärts bis zum Gelände eines Ruderclubs auf deutscher Seite. Das hat schon Tradition - und verbindet das deutsche Rheinfelden (Kreis Lörrach) mit seinem gleichnamigen Nachbarort auf der anderen Rheinseite in der Schweiz. Für große Schiffe war die Strecke gesperrt.

Es bleibt heiß in Baden-Württemberg: Bis zu 36 Grad sind heute möglich, der Deutsche Wetterdienst warnt für weite Teile des Landes vor extremer Hitze . Bereits heute sind im Süden ab dem Nachmittag lokal Schauer und Gewitter möglich. Richtig gewittrig dürfte es aber vor allem morgen und am Mittwoch werden. Die Temperaturen bleiben dabei bei um die 30 Grad.

Ein 42-jähriger Mann soll im Dezember 2023 in Stuttgart einen Nachbarn mit einer Schrotflinte erschossen haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord vor. Heute könnte im Prozess am Landgericht Stuttgart ein Urteil fallen.

Gestern Abend sind die Olympischen Spiele in Paris zu Ende gegangen. Mehr als 30 Medaillen konnte das deutsche Team gewinnen. Und auch Athletinnen und Athleten aus Baden-Württemberg haben für einige Highlights gesorgt: So etwa der erfahrene Vielseitigkeitsreiter Michael Jung , für den es bereits die vierte olympische Medaille seine Karriere war. Oder die erst 17-jährige rhythmische Sportgymnastin Darja Varfolomeev vom TSV Schmiden aus Fellbach (Rems-Murr-Kreis), die die erste deutsche Olympiasiegerin in ihrer Disziplin wurde. Mein Kollege Stefan Sander hat die Highlights aus BW-Sicht noch einmal zusammengefasst.

Mein Name ist Marcel Kuntz und bis 10 Uhr lest ihr hier alle wichtigen Nachrichten für Baden-Württemberg. Bei Fragen, Wünschen oder Kritik zum Newsticker erreicht ihr mich per Mail an newsticker-bw@SWR.de.

