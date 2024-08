Wertheim: Gemeinderat entscheidet über Kauf des Klinikareals

Der Wertheimer Gemeinderat entscheidet am Montagabend über den Kauf des Areals der ehemaligen Rotkreuzklinik. Die Konditionen seien bereits ausgehandelt worden.

Der Gemeinderat in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) entscheidet am Montagabend, ob die Stadt das Areal der Rotkreuzklinik kaufen soll. Der Rat wird für die Sondersitzung extra seine Sommerpause unterbrechen. Die Konditionen für den Kauf seien bereits ausgehandelt, sagte der Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez (SPD). In der Sitzung sollen nicht nur die Kosten, sondern auch mögliche Einnahmequellen präsentiert werden, zum Beispiel durch Vermietung. Wertheim sei für seriöse und etablierte Gesundheitsdienstleister ein interessanter Standort, so Herrera Torrez. Öffentlich genannt wird der Kaufpreis nicht.

Stadt plant Gesundheitszentrum auf Klinikareal

Die Stadt möchte, dass im ehemaligen Krankenhaus ein Gesundheitszentrum mit Notfallversorgung entsteht. Auch die im Landeskrankenhausplan verankerten elf Planbetten will die Stadt in Wertheim halten. In den vergangenen Wochen gab es Gespräche mit Experten und Beratern. Dabei wurde für das 3,7 Hektar große Krankenhausareal ein Konzept entwickelt. Mit der Übernahme will die Stadt verhindern, dass das Gebäude nicht in ihrem Sinne genutzt wird.

Ärzteschaft setzt sich für Verbleib ein

Auch die Ärzteschaft in Wertheim setzt sich für einen Verbleib einer stationären Einrichtung ein. Nur so sei eine vernünftige Notfallversorgung möglich. Mit Stadt gab es dafür zuletzt einen engen Austausch. Auch Landrat Christoph Schauder (CDU) würde es sehr begrüßen, wenn die Weiternutzung klappt. Im Vorfeld hatte das Krankenhaus Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) dem Ministerium mitgeteilt, die elf Planbetten mitzubetreiben, sollte das in Wertheim nicht mehr möglich sein.