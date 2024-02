Die Stadt Wertheim fordert das Land auf, für die insolvente Wertheimer Klinik offiziell "den Bedarf festzustellen". Dann müsse der Main-Tauber-Kreis sie finanzieren.

In einem offenen Brief an den Main-Tauber-Kreis und das Land Baden-Württemberg geben sich Wertheims Stadtverwaltung und Gemeinderat kämpferisch: Denn im Grunde fordern sie nicht weniger als eine Bestandsgarantie für das Krankenhaus. Wenn das Land offiziell feststellt, dass es im Raum Wertheim einen Bedarf an der Klinik gibt, sei der Main-Tauber-Kreis gesetzlich verpflichtet, das Krankenhaus weiter zu finanzieren. In diesem Fall sei die Stadt bereit, sich finanziell zu beteiligen, sagte Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez (SPD).

Kein Investor in Sicht

Dass es für das Krankenhaus noch einen Käufer geben könnte, schließt der Oberbürgermeister nahezu aus. Er verweist darauf, dass bereits seit rund einem halben Jahr ein Investor gesucht wird, bisher vergeblich.

Die Übernahme durch eine Fachklinik aus Bayern ist aber weiterhin im Gespräch.

Gemeinderatssitzung hinter verschlossenen Türen

Am Montag soll es in Wertheim eine nicht öffentliche Gemeinderatssitzung geben. Wie geht es mit der Rotkreuzklinik weiter, lautet dann das Thema. Die Stadt hat ein Gutachten erstellen lassen, wonach bis zum Jahr 2030 je nach Szenario ein Loch zwischen 39 und 49 Millionen Euro gestopft werden müsste.

Ursprünglich wollte der Insolvenzverwalter bereits am heutigen Freitag die Suche nach einem Investor beenden. Jetzt wurde die Frist verlängert. Dem SWR bestätigte er, dass erst die Gemeinderatssitzung am Montag abgewartet wird.

Bei der Wertheimer Ärzteschaft macht man sich deswegen durchaus Hoffnungen. Da der Insolvenzverwalter den Gemeinderatsbeschluss abwarten möchte, bestehe eine Chance, dass die Stadt das Krankenhaus übernimmt. Das sagte der Mediziner Axel Schmid dem SWR, bevor sich die Stadt an Land und Kreis gewendet hatte. Auch Christina Gläser, Sprecherin der Ärzte in Wertheim, sprach zuvor von "positiven Signalen", dass es auf der Sitzung ein konkretes Übernahmeangebot der Stadt geben könnte.

Kundgebung geplant

Beide gehören zum Aktionsbündnis für den Erhalt der Rotkreuzklinik. Das Bündnis plant am Samstag eine Kundgebung, auch Oberbürgermeister Herrera Torrez hat seine Teilnahme zugesagt.