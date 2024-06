Nach Aus für Rotkreuzklinik: Stadt informiert über weitere Schritte

Alle Rettungsversuche für die insolvente Wertheimer Rotkreuzklinik sind gescheitert. Die Stadt will am Freitag bei einer Pressekonferenz über die weiteren Schritte informieren.

Monatelang ist um die Zukunft der Wertheimer Rotkreuzklinik (Main-Tauber-Kreis) gerungen worden. Jetzt hat sich auch die letzte Hoffnung noch zerschlagen, dass aus dem Krankenhaus eine Fachklinik für Amputationen wird. Die Hiobsbotschaft des Insolvenzverwalters wird intensiv in der Stadt und im Main-Tauber-Kreis diskutiert.

Viel Unverständnis und Kopfschütteln

Für viele ist das jetzt besiegelte endgültige Aus ein echtes Ärgernis. Heike Renner-Westermann etwa spricht von einer absoluten Katastrophe. Sie sei entsetzt. Ihre Eltern seien schon öfter in der Rotkreuzklinik behandelt worden. Sie verstehe nicht, dass der Staat in so einem Fall nicht eingreife.

Wenn jetzt mit meiner Mutter oder meinem Vater was wäre, die müssten ja ewig weit fahren zum nächsten Krankenhaus.

Kopfschütteln auch bei Annette Lange. Die Nachricht vom endgültigen Aus der Rotkreuzklinik habe sie regelrecht geschockt. Die Bürger hätten für einen Erhalt der Klinik gekämpft. Man fühle sich letztlich machtlos, so Lange.

Stadt informiert über weitere Schritte

Die Wertheimer Rathausspitze um Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez (SPD) will am Freitag bei einem Pressegespräch über die jüngste Entwicklung und die Folgen für die Stadt informieren. In einer ersten schriftlichen Stellungnahme hatte der OB am Mittwoch von einem "Desaster" gesprochen. Der Schaden könne nicht größer sein. Besonders erschütternd sei es vor allem für die Beschäftigten der Rotkreuzklinik. Im November hatte die Stadt Wertheim angeboten, das Krankenhaus selbst in kommunaler Trägerschaft zu übernehmen, was auch zu keinem Ergebnis führte.

Ärzte wollen Notfallversorgung

Nach dem endgültigen Aus für die Rotkreuzklinik wollen niedergelassene Ärzte jetzt weiter zumindest um eine Notfallversorgung an der Klinik kämpfen. Dazu laufen bereits Gespräche mit der Stadt und dem Gemeinderat, bestätigte Notärztin Sandra Rückert.

Die medizinische Notwendigkeit einer Notfallversorgung hat sich ja nicht geändert, die ist nach wie vor gegeben. Die Fahrzeiten zu den anderen Kliniken sind zu weit.

Es gebe derzeit noch eine hervorragend ausgestattete Notaufnahme an der Rotkreuzklinik. Sie habe schon noch Hoffnung, so Rückert, auch wenn es schwieriger geworden sei.