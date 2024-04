An der Wertheimer Rotkreuzklinik soll es keine Grund- und Regelversorgung mehr geben. Stattdessen soll sie zu einer Fachklinik für Amputationsnachsorge und Schmerztherapie werden.

Die Rotkreuzklinik in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) soll verkauft werden - und zwar an den Fachklinikbetreiber Josef Oswald. Dann würde aus dem Krankenhaus mit Grund- und Regelversorgung eine Fachklinik werden, die sich auf Amputationsnachsorge und Schmerztherapie fokussiert. Das bestätigte die Stadt dem SWR. Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez (SPD) hätte sich das anders gewünscht.

Schwesternschaft München lehnte Angebot der Stadt ab

"Wir sind enttäuscht und frustriert über diese Entwicklung. Das Angebot der Stadt Wertheim liegt seit Monaten vor, wurde mehrfach besprochen und verhandelt", sagte OB Herrera Torrez. Das Angebot habe die Schwesternschaft München abgelehnt. Stattdessen habe Generaloberin Edith Dürr mitgeteilt, dass sie keine Möglichkeit sehe, dieses Angebot in absehbarer Zeit rechtlich zu bewerten und zu verhandeln, um so zu einem Ergebnis im Hinblick auf eine kommunale Trägerschaft zu kommen. In der Zwischenzeit unterbreitete der Fachklinikbetreiber Josef Oswald ein Angebot. Das nahm der Insolvenzverwalter an.

Wir haben alles getan, was wir tun konnten.

Klinikpersonal wurde über weiteres Vorgehen informiert

Am Donnerstagnachmittag wurde das Klinikpersonal in einer Mitarbeiterversammlung über die Entscheidung des Insolvenzverwalters informiert. Schon Ende Januar war die Lösung mit dem Fachklinikbetreiber für das finanziell angeschlagene Krankenhaus im Gespräch. Damals wurde das Angebot aber zurückgezogen, weil es für viel Kritik innerhalb der Belegschaft sorgte.

Es folgten etliche Gespräche zwischen der Stadt und der Rotkreuzschwesternschaft München Gespräche, die den Angaben zufolge aber zuletzt ins Stocken gerieten.

Die Rotkreuzklinik in Wertheim: in der Belegschaft sorgten die Pläne für heftige Kritik. SWR Simon Bendel

Landrat will sich für Notfallversorgung einsetzen

Sollte es nun zur Fachklinik-Lösung kommen, werde sich der Landkreis für eine angemessene Notfallversorgung im Raum Wertheim einsetzen. Das kündigte Landrat Christoph Schauder (CDU) in einer ersten Stellungnahme an. Ziel müsse es sein, dass die Bürgerinnen und Bürger im Falle eines medizinischen Notfalls auch weiterhin adäquat versorgt werden können. Die könne auch mit einem Fachklinik-Modell gelingen, so Schauder.

Um keine Zeit zu verlieren, sollen dem Betreiber der Fachklinik so schnell wie möglich entsprechende Gespräche angeboten werden. Durch das weit fortgeschrittene Insolvenzverfahren ist es laut Schauder nicht unwahrscheinlich, dass es keine andere Lösung mehr geben wird.