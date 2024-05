per Mail teilen

Bei einer Kontrolle von Tiertransportern in Satteldorf hat die Polizei viele Verstöße festgestellt. Fast ein Drittel der Fahrzeuge wurde beanstandet, heißt es in einer Mitteilung.

Insgesamt 43 Tier- und Lebensmitteltransporte sind am Dienstag in Satteldorf (Kreis Schwäbisch Hall) kontrolliert worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei den Kontrollen von Polizei und Veterinäramt seien 14 Verstöße gegen den Tierschutz festgestellt worden.

Zu viele Tiere auf zu wenig Raum - Nötige Dokumente fehlen

Bemängelt haben die Kontrolleure vor allem ein fehlendes Platzangebot in den Transportern, sagte ein Sprecher auf Anfrage. Zu viele Tiere seien auf zu engem Raum eingepfercht worden.

Darüber hinaus fehlten laut Polizei bei einigen Transporten die notwendigen Dokumente. Dadurch sei bei ihnen unklar, woher die Tiere kommen und ob die Fahrzeuge ausreichend desinfiziert wurden.

18 Kontrolleure im Einsatz

Insgesamt 18 Kontrolleure seien am Dienstag in Satteldorf im Einsatz gewesen, heißt es in der Mitteilung weiter: Zwölf Polizeibeamte, vier Mitarbeiter des Veterinäramts Schwäbisch Hall und zwei der Straßenmeisterei Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall).