Großkontrolle auf Autobahn: 99 Lkw kontrolliert und 186 Verstöße

per Mail teilen

Bei einer Lkw-Großkontrolle auf Autobahnen hat die Heilbronner Polizei eine ganze Reihe von Verstößen festgestellt - insgesamt 186 und das bei gerade einmal 99 Lkw.

Über 50 Einsatzkräfte beteiligten sich an einer großen Kontrollaktion auf den Autobahnen 6 und 81. Im Fokus hatten die Beamten am Mittwoch besonders Lastwagen. Dabei gab es besonders viel zu bemängeln - 99 Fahrzeuge wurden kontrolliert, 186 Verstöße konnten die Beamten am Ende zählen.

Überholen trotz Verbot

Zahlreiche Lkw-Fahrer hielten den Mindestabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Alleine hier kamen die Kontrolleure auf 68 Verstöße. 23 Lkw überholten trotz eines bestehenden Überholverbots. Und auch mit der Sicherung ihrer Ladung nahmen es etliche Fahrer nicht so ernst. In einem Fall war der Anhänger um 20 Prozent überladen, es gab zudem erhebliche Mängel an der Bremsanlage.

Transportierter Überseecontainer zu lang

Insgesamt elf Lkw untersagte die Polizei vor Ort die Weiterfahrt. Ein weiterer Brummi-Fahrer hatte einen Überseecontainer geladen. Nicht nur die erlaubte Fahrzeuglänge war damit überschritten, der Fahrer hatte auch nicht die erforderliche Führerscheinklasse für so einen Transport.

Außerdem fertigte die Polizei je eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz, wegen Urkundenfälschung und wegen der illegalen Einfuhr von Cannabis.