Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch den Tresor einer Bank in Neuenstadt am Kocher geknackt. Von ihnen fehlt weiter jede Spur, ebenso von der stattlichen Beute.

Die Bankräuber, die in Neuenstadt (Kreis Heilbronn) den Tresor einer Volksbank geknackt haben, sind weiter auf der Flucht. Laut Polizei sind sie in der Nacht auf Mittwoch in die Bank eingestiegen und haben den Tresor mit roher Gewalt aufgebrochen.

Einbrecher flüchten mit Bargeld

Es klingt wie in einem Krimi: Unbekannte brechen in der Dunkelheit der Nacht um 2:20 Uhr ein Fenster auf. In der Bank legen sie die Alarmanlage lahm und können so den Tresor mit "brachialer Gewalt" aufbrechen, wie die Polizei mitteilt. Die mutmaßlichen Täter flüchteten mit Bargeld im höheren fünfstelligen Bereich. Nach ihnen wird weiter gefahndet, denn bisher gibt es keine heiße Spur. Die Kriminalpolizei Heilbronn sucht daher auch Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.