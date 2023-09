In Crailsheim kam es in der Nacht auf Mittwoch zur dritten Geldautomatensprengung innerhalb von drei Wochen in der Region Heilbronn-Franken. Die Täter sind auf der Flucht.

Der dritte Fall von gesprengten Geldautomaten innerhalb von drei Wochen in der Region Heilbronn-Franken: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte gleich zwei Automaten einer Sparkasse in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) aufgebrochen. Die Polizei sucht auch den Fahrer oder die Fahrerin eines hellen Transporters, mit dem die Täter fast zusammengestoßen sein sollen.

Dabei hatte es erst in jüngster Vergangenheit zwei solcher Vorfälle gegeben, jeweils in der Nacht auf Mittwoch schlugen die Täter zu. Ende August wurde ein Geldautomat der Volksbank in Heilbronn-Frankenbach gesprengt, zwei Wochen später, ebenfalls in der Nacht auf Mittwoch, wurden dann zwei Automaten, auch wieder in Frankenbach, der Kreissparkasse gesprengt.

LKA: Meist organisierte Banden verantwortlich

Laut dem Landeskriminalamt (LKA) kommen solche regionalen Häufungen immer wieder vor. Das heiße aber nicht, dass die Taten von regionalen Banden verursacht werden. Solche Sprengungen seien eher die Sache von organisierten Gruppen, die deutschlandweit agieren oder auch teils aus dem Ausland kommen. Im Februar gab es zum Beispiel einen Schlag gegen eine Bande in den Niederlanden, die für bis zu 50 Sprengungen verantwortlich sein soll.

Warum dann immer wieder eine Region zu einem Hotspot wird, sei allerdings unklar. Die Täter würden sich vor allem Standorte aussuchen, von denen sie auf der Flucht schnell die Autobahn erreichen können, heißt es vom LKA.

Täter in Crailsheim wohl ohne Beute geflüchtet

Wie die Polizei mitteilt, haben die Täter in Crailsheim nach ersten Erkenntnissen wohl keine Beute gemacht. Dennoch sei ein Schaden von rund 125.000 Euro entstanden. Die Diebe flüchteten anschließend mit einem dunklen Pkw auf der L2218 in Richtung Ilshofen (Kreis Schwäbisch Hall). Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern, bei der auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, verlief ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07361 5800 um Hinweise. Gesucht wird auch der Fahrer eines hellen Transporters: Laut Polizei sollen die Täter beim Einfahren in die Haller Straße beinahe einen Unfall mit diesem verursacht haben. Der Fahrer könnte wichtige Informationen über das Täterfahrzeug liefern.

Wann die Filiale der Bank wieder geöffnet werden kann, ist laut der Sparkasse Schwäbisch Hall noch unklar.