In der Nacht auf Montag haben Unbekannte in Schwaigern einen Geldautomaten gesprengt. Die Täter sind mit einem Auto auf der Flucht, die Polizei fahndet.

Am Montagmorgen ist in Schwaigern (Kreis Heilbronn) in der Kaufland-Filiale ein Geldautomat gesprengt worden. Der Automat befindet sich in der dortigen Kaufland-Filiale, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Die Tat fand zwischen 4:00 Uhr und 4:30 Uhr statt. Die Unbekannten sind mit einem schwarzen, hochmotorisierten Auto gerade auf der Flucht, heißt es. Die Fahndung läuft - auch mit einem Polizeihubschrauber. Mehr Informationen sind aktuell noch nicht bekannt.

Immer wieder Geldautomaten-Sprengungen in der Region

In der Region Heilbronn-Franken kommt es immer wieder zu Automatensprengungen - im Herbst etwa in Heilbronn-Frankenbach oder auch in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall). Im Februar hatten Unbekannte in Bad Rappenau versucht, ohne Sprengung einen Automaten zu öffnen. Sie flüchtete ohne Beute.