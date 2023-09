per Mail teilen

Bisher blieb die Polizeifahndung erfolglos. Bei den Anwohnern hat die zweite Sprengung eines Bankautomaten in Heilbronn-Frankenbach innerhalb von zwei Wochen Spuren hinterlassen.

Zwei gesprengte Geldautomaten innerhalb von zwei Wochen: Bei den Anwohnern in Heilbronn-Frankenbach hat das Spuren hinterlassen. So berichtet die 21-jährige Emelie Unger, die in dem Haus der betroffenen Bank, der Kreissparkasse, wohnt, wie sie zunächst von komischen Geräuschen aufgewacht sei. Dann erst kam die Explosion.

Anwohnerin sieht Mann mit Maske

Das ganze Bett habe vibriert, erzählt die junge Frau. Als sie aus dem Fenster sah, habe sie einen Mann mit Maske gesehen. Da habe sie noch gar nicht glauben können, dass die Täter ihr Vorhaben in aller Öffentlichkeit durchziehen würden.

"Ich habe noch gesagt, das würden die wahrscheinlich eh nicht machen, weil hier so viele Häuser drumrum sind. Da sieht man einen ja direkt. Ja, falsch gedacht."

Sprengung erfolglos: Täter kamen nicht an das Geld

Bisher habe sie es immer gut gefunden, eine Bank direkt im Haus zu haben, sagt sie. So habe sie es leicht gehabt, wenn sie mal Geld holen wollte. Insofern spricht für sie auch nichts dagegen, in Zukunft wieder einen Geldautomaten in dem Gebäude unterzubringen.

Das Gute sei ja auch, dass die Täter gar nicht an das Geld herankamen. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei waren bisher noch erfolglos. Bei der Sprengung des Geldautomaten der Volksbank in Heilbronn-Frankenbach waren die Täter erfolgreicher: Die erbeutete Summe liegt im fünfstelligen Bereich.