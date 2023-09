Heilbronn-Frankenbach: Zwei Automatensprengungen in zwei Wochen

In Heilbronn-Frankenbach haben am Mittwochmorgen Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt. Die letzte Sprengung in dem Stadtteil ist erst zwei Wochen her.

Im Heilbronner Stadtteil Frankenbach wurde am Mittwochmorgen ein Geldautomat in der Filiale der Kreissparkasse gesprengt. Gegen 4 Uhr gab es einen lauten Knall. Laut Polizei sind die Täter ohne Beute geflohen. Derzeit läuft die Spurensicherung und die Polizei fahndet nach den Tätern. Bisher gibt es aber noch keine konkreten Hinweise, heißt es.

Zeugen beobachten flüchtende Täter

Gegen 4 Uhr morgens alarmierten Anwohner die Polizei. In der Speyerer Straße sei eine Explosion zu hören gewesen. Zeugen konnten beobachten, wie drei Männer aus der Bankfiliale flüchteten und mit hoher Geschwindigkeit in einem bronzefarbenen Fahrzeug mit schwarzem Dach davonfuhren. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter Gas in den Automaten geleitet hatten, um die Sprengung auszulösen. Erfolg hatten sie damit allerdings nicht: Der Versuch an das Geld im Automaten heranzukommen scheiterte, ohne Beute machten sich die Täter aus dem Staub.

Die Spurensicherung läuft nach der Sprengung. SWR

Zusammenhang beider Taten?

Ende August wurde in Frankenbach schon einmal ein Geldautomat gesprengt – allerdings bei der Volksbankfiliale. Diese ist nur gut hundert Meter entfernt. Damals haben die Täter eine fünfstellige Summe gestohlen.

Weil es der zweite Überfall auf einen Bankautomaten in kurzer Zeit ist, prüft die Polizei auch einen möglichen Zusammenhang beider Taten. Häufig geraten Standorte dann mehrfach ins Visier der Täter, wenn sie gute Fluchtmöglichkeiten bieten, beispielsweise weil sie nah an der Autobahn liegen, so die Polizei.

In der Nacht wurde auch mit einem Polizeihubschrauber nach Beteiligten gesucht, inzwischen läuft die Fahndung per Streife. Der Schaden an dem gesprengten Automaten, an weiteren Automaten und an dem Gebäude beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 90.000 Euro.

Anwohnerinnen und Anwohner, die über der Filiale wohnen, konnten inzwischen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.