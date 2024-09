Am Samstag finden in Heilbronn der Mobilitäts- und der Nachhaltigkeitstag statt. Außerdem wird demonstriert. Für die ganzen Aktionen muss auch die Allee gesperrt werden.

In der Heilbronner Innenstadt dreht sich am Samstag alles um die Themen Mobilität, Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Im Rahmen der Aktionswochen "grüHN" der Stadt Heilbronn vom 16. September bis 8. Oktober findet der 12. Nachhaltigkeitstag und gleichzeitig auch der städtische Mobilitätstag statt. Dazu muss auch die Allee gesperrt werden. Und es wird für den Klimaschutz demonstriert.

Viele Aktionen zu Nachhaltigkeit und Mobilität

Von 10 bis 17 Uhr kann man sich auf der Allee über verschiedenste Themen und Aspekte zu Nachhaltigkeit und der Mobilität der Zukunft informieren. Beispielsweise geht es von Lebensmittelrettung über ökologische Landwirtschaft, um Arten- und Klimaschutz sowie Energie bis hin zu Teilhabe, Gerechtigkeit, fairem Handel und Menschenrechten. Auch die Stadt will ihre Bemühungen zur Nachhaltigkeit präsentieren.

Im Rahmen des Mobilitätstages werden auch die Gewinner des Stadtradelns gekürt. Hier wird es auch verschiedene Mitmachaktionen geben, zum Beispiel bei einem Fahrradsicherheitsparcours. Der Tag bildet auch den Abschluss der Europäischen Mobilitätswoche.

"Heilbronn for Future" ruft zum Klimastreik auf

Zwar sind die Demonstranten von "Fridays for Future" weltweit bereits am Freitag zum globalen Klimastreik auf der Straße unterwegs. Der Heilbronner Ableger "Heilbronn for Future" nutzt allerdings die Aktionen in der Innenstadt für eine eigene Demo am Samstagmittag.

Allee den halben Tag gesperrt

Da die Veranstaltungen alle um das Veranstaltungszentrum Harmonie in der Heilbronner Innenstadt und auf der Allee stattfinden, muss die Straße von 7 bis 19:30 Uhr gesperrt werden. Betroffen sind beide Richtungen, gesperrt ist vom Theater bis zur Kreuzung Kaiserstraße/Allee (südlich der Harmonie). Weitere Beeinträchtigungen über die gesperrte Allee hinaus gibt es deshalb aber nicht.