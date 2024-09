Der Angeklagte habe eine schwere staatsgefährdende Straftat geplant. Bei der Durchsuchung soll er dann einen Polizisten mit Messern angegriffen haben. Der Beamte schießt.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat Anklage unter anderem wegen versuchten Totschlags gegen einen 25-jährigen Mann aus Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) erhoben. Er soll im Mai einen Polizisten angegriffen haben. Der Beamte setzte zur Verteidigung seine Schusswaffe ein.

Bei Durchsuchung mit Messer angegriffen

Die Wohnung des Angeklagten wurde Anfang Mai durchsucht, da er verdächtigt wurde, einen Angriff auf Besucherinnen und Besucher der Synagoge in Heidelberg zu planen. Der Beschuldigte habe dabei ein Messer auf den 27-jährigen Polizeibeamten geworfen, ihn aber verfehlt, heißt es in der Anklage. Dann soll er mit zwei Messern in den Händen schnell auf den Polizisten zugegangen sein. Der Polizist schoss daraufhin und verletzte den Mann in Arm und Bein. Nun muss sich der Angeklagte wegen versuchten Totschlags sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte am Landgericht Heilbronn verteidigen. Zurzeit sitzt der Mann in Untersuchungshaft.

Anschlag auf Synagoge geplant?

Die Ermittlungen rund um den mutmaßlich geplanten Anschlag in Heidelberg dauern noch an, so die Staatsanwaltschaft Stuttgart. Sie geht davon aus, dass der Angeklagte die Tat zusammen mit einem 18-Jährigen aus Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) geplant hatte. Die Staatsanwaltschaft spricht von Verabredung zum Mord. Das ergaben die Durchsuchungen Anfang Mai.