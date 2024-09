Blauzungenkrankheit breitet sich in der Region Heilbronn-Franken aus

In sieben Schaf- und sechs Rinderbetrieben im Main-Tauber-Kreis ist jetzt die Blauzungenkrankheit festgestellt worden. Anfang September gab es erste Fälle im Landkreis Heilbronn.

In Baden-Württemberg ist die Blauzungenkrankheit inzwischen in fast allen Landkreisen angekommen, jetzt wurde sie auch in der Region Heilbronn-Franken erneut festgestellt: Wie das Landratsamt aktuell mitteilt, ist die Krankheit in insgesamt sieben Schaf- und sechs Rinderbetrieben im Main-Tauber-Kreis nachgewiesen worden. Demnach sind mehr als ein Viertel der Schafe bereits verendet.

Kreis Heilbronn: In mehreren Schafherden nachgewiesen

Bereits vor einigen Wochen hat die Blauzungenkrankheit die Region erreicht. Anfang September teilte das Landratsamt Heilbronn mit, dass das Virus in mehreren Schafbeständen nachgewiesen wurde. Die betroffenen Betriebe stehen jetzt unter Beobachtung und werden von Tierärzten betreut. Und auch der Landkreis Schwäbisch Hall ist alarmiert, auch hier ist die Blauzungenkrankheit festgestellt worden.

Sie hat sich nach Angaben des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis seit der ersten amtlichen Feststellung am 8. August im Rems-Murr-Kreis nahezu in ganz Baden-Württemberg in bereits über 700 Betrieben ausgebreitet. Bundesweit sind über 10.000 Betriebe betroffen.